Fundación Construirnos entregó las llaves de tres (3) Departamentos

La Fundación Construirnos entregó los planes 166, 167 y 168 de su historial, ejecutados al unísono y que se han convertido en tres elegantes departamentos. El complejo de bienes se inauguró en la Avda. 9 de Julio Nº 40, frente a la discoteca Morocco. Es la séptima entrega de planes en este 2026 y su titular es la señora Liliana Blangetti.

En representación de la fundación, concurrieron Federico Díaz (presidente), Beatriz Varesio (secretaria), Raúl Gagliardi (tesorero). También estuvieron los directivos Irma Poggi, Juan Carlos Comba y Marcelo Pivetta; los administrativos Marcelo Masín y Araceli Díaz y la arquitecta Daniela Alesso (a cargo del diseño y la dirección técnica). La asistencia se completó con la presencia de la adjudicataria, Liliana Blangetti, con sus familiares, y los medios de prensa.

Primero se destacaron las palabras de Federico Díaz, que agradeció a Liliana Blangetti por confiar en la fundación para un proyecto tan ambicioso de ahorro e inversión. Fue una apuesta muy importante para la institución, que pudo cumplir con los deseos de la asociada ahorrista.

Luego, la beneficiaria Liliana Blangetti dejó su mensaje en el que dijo que no tenía más que palabras de reconocimiento para la fundación que le cumplió en todo lo pautado. Agradeció a la arquitecta Alesso, a los constructores y a toda la estructura de la organización que -a su juicio- fue de excelencia.

Juan Carlos Comba hizo entrega de los tres manojos de llaves a la nueva titular, constituyendo el primer antecedente de esa índole en todo su historial. La foto incluyó a sus familiares, por tan grato momento. A continuación, los miembros de la fundación, junto a la adjudicataria con sus familiares, procedieron a efectuar el tradicional corte simbólico de cintas en uno de los tres departamentos.

Finalmente, se efectuó un recorrido por el complejo triple que está instalado a la vera de una de las calles más transitadas de Brinkmann porque conecta con el ingreso y egreso sur de Brinkmann, además de ser la arteria que vincula con los nuevos barrios Centro Social y Juan Kuchen.

Las tres unidades inauguradas son de diseños exclusivos cada uno, uno en planta baja y uno en planta alta, con un dormitorio cada uno, mientras que el del fondo del lote, levantado en dos plantas cuenta con dos dormitorios, sumando tres planes más ampliaciones en las tres unidades. Se pudieron observar muchos detalles arquitectónicos muy lucidos y originales como distribución de ambientes, sanitarios, cocina, galerías y patios. Los diseños de las aberturas y la armonía de los pisos y colores de las paredes constituyen otro de los rasgos sobresalientes. El complejo edilicio tiene en su frente o recepción un cuerpo de cocheras para cada uno de los departamentos.

Por unos días habrá una pausa, para luego retomar las entregas de bienes que -en algunos casos-ya están próximos a su finalización y, liberando esas entregas, ya se iniciarán también algunas de las obras que son para entregar en 2027.

El porcentaje de planes ya plenamente ejecutados se ubica por encima del 50% de la cantidad de planes suscriptos, lo que muestra un índice de cumplimiento del asociado y de la institución, no tan común en los sistemas de construcciones colectiva, razón por la cual la Fundación Construirnos sigue consolidando su buena imagen corporativa.