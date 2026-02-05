Hechos Policiales: Arrebato en la vía pública y allanamientos positivos

Una mujer de 79 años de edad sufrió un arrebato en la vía pública, una mujer y hombre que se conducían en una motocicleta descendieron y le sustrajeron su cartera.

Se realizó una amplia tarea investigativa que derivo en dos allanamientos, ambos en la ciudad de Morteros y con resultados positivos; uno en calle Ituzaingó donde se logra el secuestro de la motocicleta involucrada en el hecho siendo una Honda CG 150 cc de color negra y la aprehensión de una mujer de 43 años de edad; el otro se dió en calle Sucre donde se logra el secuestro de prendas de vestir relacionadas a la causa.

Cabe destacar que el masculino involucrado en el momento del allanamiento ya se encontraba detenido en la comisaria de Morteros por otro hecho de robo en esa ciudad.

La mujer aprehendida y la motocicleta fueron trasladados a la comisaria de Brinkmann a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

JOVEN APREHENDIDO POR AMENAZAS*

En calle Perú a raíz de un llamado a la línea de emergencia por un hecho de amenazas, un joven de 18 años de edad fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia.

La victima fue una joven de 18 años de edad. Interviene la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

ROBO EN UN DOMICILIO*

Se tomo conocimiento por parte de un hombre de 50 años de edad sobre el ingreso a su domicilio en calle Sargento Cabral en donde autor/es ignorado/s tras violentar la ventana que da a uno de los dormitorios, le sustraen dinero en moneda extranjera, una netbook y una paleta de padel.

Se comisiono personal de Policia Cientifica al lugar. Trabaja el Personal de la Brigada de Investigaciones con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

*EN RELACIÓN A HECHO DE ROBO EN UN DOMICILIO SE LOGRA LA APREHENSIÓN DE UN JOVEN Y RECUPERO DE ELEMENTOS SUSTRAÍDOS

Tras un robo en domicilio donde resulta damnificado un hombre de 45 años de edad, se realizó un allanamiento en calle Gral. Paz.

Fue con resultado positivo logrando recuperar elementos de cocina y utensillos, secuestro de una bicicleta y la aprehensión de un joven de 26 años de edad que fue trasladado a la alcaldía de la comisaria local a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.