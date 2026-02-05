Dr. Gustavo Tévez: De la Legislatura a la Caja de Jubilaciones

Lo que era un trascendido, lo confirmó a nuestro medio, el Dr. Gustavo Tévez en horas de la mañana del miércoles.

En tanto por la tarde, a través de sus Redes Sociales, dejó un mensaje despidiéndose por ahora de la función de Legislador.

Su lugar será ocupado por la Dra. Elisa Carrizo, ex Intendente de la localidad de Tránsito.

Si bien será funcionario de la Caja de Jubilaciones, por ahora no se conoce el cargo que ocupará.

Mensaje en Redes Sociales

“Vecinos y vecinas de San Justo, amigos y amigas quiero contarles una notica importante: hoy he decidido tomar licencia en mi cargo de Legislador Provincial, lugar en el cual ustedes me han puesto con su voto de confianza.

Quiero contarles también que el Gobernador Martín Llaryora me ha encomendado un rol importante en el marco de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Córdoba”.

“Quiero agradecerle a cada una de las familias, a los intendentes y presidente comunales, a las instituciones de cada uno de las localidades por el trabajo en conjunto que hemos realizado. El compromiso con San Junto sigue intacto, con cada uno de sus pueblos, con cada una de sus instituciones.

Me pongo a disposición para seguir trabajando en conjunto”.

“Han sido 2 años intensos, visitando todos y cada uno de los rincones del Departamento San Justo, trabajando junto a los Intendentes/as y Presidentes/as Comunales y sus equipos de Gobierno, junto a las instituciones y vecinos de cada lugar.

Aportando en lo que uno podía en las Comisiones y sesiones de la Legislatura Provincial, pero sobre todo, aprendiendo de sus autoridades, colegas legisladores y todo el personal.

Por todo ello, muchas gracias a todos”.