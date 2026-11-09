Cuenta regresiva: Córdoba espera por la llegada de León XIV

El mural que recibirá a León XIV en su visita a Córdoba, prevista para este martes, ya está terminado.

La obra artística fue realizada por Jael Airasca y Ariel Ocampo sobre una pared de 16 metros de ancho y 12 metros de alto ubicada en el distribuidor El Tropezón, en el cruce de avenida Colón y el anillo de Circunvalación.

Su realización demandó cuatro jornadas completas de trabajo, precedidas por el desarrollo del proyecto, la logística y la preparación de la superficie, y se utilizaron alrededor de 80 litros de pintura.

La elección del lugar no es casual: por allí pasará el Papa a su llegada y es el acceso principal para quienes se dirijan a la misa que el Sumo Pontífice brindará en el predio de Fadea

La obra funciona como un primer abrazo visual a los visitantes, una presentación de Córdoba a través de sus paisajes, su historia y sus referentes.

En primer plano aparece León XIV con un gesto de saludo, sobre un atardecer en las Altas Cumbres. Lo acompaña el Cura Brochero en su mula, símbolo de una fe ligada al compromiso social y al trabajo comunitario.

El Papa está envuelto en el poncho que la provincia le obsequiará, reinterpretado a partir de una pieza del tejendero Erick Rojas, comechingón de Traslasierra, como homenaje a los saberes textiles ancestrales. La escena se prolonga hacia la vegetación de la base, integrada a la parquización realizada por el área de Espacios Verdes de Caminos de las Sierras.

Habitualmente, Airasca y Ocampo se reparten los elementos principales de cada mural y luego integran las partes. Esta vez eligieron pintar mano a mano toda la superficie, superponiendo pinceladas y decidiendo en conjunto cada textura y cada plano.

Para ambos artistas, esta obra representa la síntesis de dos años de trabajo compartido. Un tiempo en el que fueron tejiendo, como en un telar, una trama de experiencias: pruebas, errores, aprendizajes y grandes desafíos, junto a su equipo de trabajo. Ese recorrido es el que hoy les permitió concretar en pocos días una obra de esta escala, con un nivel de detalle y calidad que sólo es posible cuando la confianza ya está construida.

“Fue la primera vez que pintamos así, uno al lado del otro sobre toda la pared. Dejamos el ego de lado y eso nos hizo crecer: cada uno aprendió del otro”, cuenta Jael Airasca.

En tanto, Ariel Ocampo coincide: “la colaboración fue la bandera de este proyecto. Nos nutrimos mutuamente, y esta obra es el fruto de todo lo que construimos en comunidad”.

El nuevo mural forma parte del proyecto de puesta en valor de puentes y espacios que viene desarrollando la empresa Caminos de las Sierras en la avenida Circunvalación de Córdoba.