Estadísticas y Censos del Gobierno de Córdoba renovó su portal web con nuevas herramientas

La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de Córdoba renovó su portal web e incorporó nuevas herramientas y funcionalidades destinadas a facilitar el acceso, la consulta y la utilización de información estadística oficial.

Se puede acceder a las flamantes funciones en estadistica.cba.gov.ar.

La iniciativa propone una nueva forma de organizar y presentar los datos producidos por el organismo, concentrando en un mismo espacio información que anteriormente podía encontrarse en diferentes secciones y ofreciendo nuevas alternativas para explorarla.

Entre las prestaciones que suma el portal se encuentra una calculadora de variación de precios, que permite comparar dos períodos y conocer la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Córdoba.

El usuario puede seleccionar un mes de inicio y otro de finalización e ingresar el valor que desea actualizar. Como resultado, el sistema informa la variación porcentual correspondiente y el valor actualizado según el IPC de Córdoba. La herramienta permite realizar consultas con una fecha inicial posterior a abril de 1985.

A su vez, se pone a disposición una calculadora de variación del Índice del Costo de la Construcción (ICC), que permite consultar la evolución de este indicador entre dos períodos.

Nuevas formas de consultar información

El portal renovado organiza la información en cuatro grandes áreas temáticas: Economía, Población, Sociedad y Territorio, además de contar con apartados de estadísticas, novedades, encuestas, descarga de archivos e información institucional.

A través de las nuevas páginas temáticas, los usuarios pueden encontrar datos relevantes, cuadros resumen, tableros dinámicos, archivos descargables y documentación metodológica vinculada a cada tema.

Esta versión incorpora mapas interactivos para consultar y analizar información territorial y georreferenciada.

Entre ellos se encuentra un visualizador de mapas con información geoestadística proveniente de la cartografía censal y de los datos sociodemográficos y económicos del Censo 2022. También se suma un visualizador de calles que permite buscar y observar la cartografía correspondiente a municipios y comunas de la provincia.

De esta manera, información que tradicionalmente podía consultarse a través de cuadros o publicaciones también puede explorarse territorialmente mediante herramientas interactivas.

Se incorporó también una versión actualizada del portal de datos, desarrollada sobre la última versión de CKAN, plataforma destinada a la publicación y organización de conjuntos de datos.

Desde allí se pueden buscar y descargar archivos con información estadística oficial, facilitando su reutilización por parte de ciudadanos, universidades, investigadores, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Entre otras novedades, se incorporaron el verificador de encuestadores, que permite a hogares y empresas comprobar la identidad de las personas que realizan relevamientos de Estadística y Censos, y un espacio que reúne glosarios y tutoriales destinados a facilitar la comprensión y utilización de la información publicada. El verificador también brinda información sobre los operativos estadísticos que se encuentran en curso.

Con esta renovación, el Gobierno de Córdoba continúa fortaleciendo el acceso a la información estadística oficial y generando nuevas formas para que los datos puedan ser consultados, comprendidos y utilizados por la ciudadanía.

Para conocer más, se puede ingresar a https://www.estadistica.cba.gov.ar sin necesidad de registrarse ni crear una cuenta.