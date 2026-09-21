De visitantes, las divisiones Inferiores del Fútbol Infantil Brinkmanense, lograron importantes puntos

Buena fecha de las Inferiores Brinkmanenses en condición de visitante. Los dos equipos obtuvieron los puntos suficientes para comandar la tabla en la sumatoria, de cada uno de sus grupos.

PRENSA SAN JORGE

Las divisiones inferiores de San Jorge visitaron este sábado a Sportivo Balnearia, por la segunda fecha del Torneo Absoluto de la Liga Regional..

Resultados y goleadores:

Promocional: 0-1

Alex Galetto.

Preinfantil: 0-2

Valentino Strumia x2.

Infantil: 0-1

Leonel Ludueña.

Prejuvenil: 1-1

Román Ponce.

Juvenil: 4-3

Agustín Lencina, Elías Barrios y Thiago Mitjana.

PRENSA CENTRO

Por la segunda fecha del Absoluto, los chicos del rojinegro visitaron ayer a Cultural de Arroyito, en otra buena sumatoria para la general:

– Promo: empate 0-0.

– Pre infantil: victoria 1-0 (Lorenzo Fassano).

– Infantil: empate 0-0.

– Pre juvenil: victoria 2-1 (Francisco Bosio x2).

– Juvenil: victoria 4-2 (Santiago Strumia x2, Álvaro Farías y Jonas Genovesio).

En la próxima, Centro recibe en el clásico a San Jorge.