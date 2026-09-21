Fútbol Regional: San Jorge retornó al triunfo ante M. Belgrano de Río I

Por la octava fecha del Torneo José Ricardo “Lobo” Mana, el plantel mayor del Santo se impuso por 1 a 0 ante Atlético Manuel Belgrano, en el estadio Padre Jorge Isaac.

El único gol de la tarde fue convertido por Joel Rivadero.

Reserva: goleada 6-0

En Reserva, los chicos tuvieron una gran jornada. Fue 6 a 0.

Los goles fueron convertidos por:

Cristian Lescano

Mateo Herrera

Matías Ibáñez

Agustín Lencina

Guillermo Ferreyra

Sebastián Gugliermone

Próxima fecha

En la próxima jornada, El Santo volverá a jugar en casa, donde recibirá a Bernardino Rivadavia de Río Primero.

PRENSA CENTRO: EMPATE EN SAN FRANCISCO

Con goles de Tuly Utrera y Miqueas Lapalma, el rojinegro empató 2 a 2 en condición de visitante ante Proyecto Crecer.

Todos los goles fueron convertidos en el segundo tiempo. Se había puesto en ventaja el local, Centro lo dió vuelta y en la última jugada del partido Crecer logró el empate.

El rojinegro se mantiene en lo más alto de la tabla con 19 puntos, a falta de dos fechas para el final.

En reserva fue victoria de Centro 5 a 1 con goles de Federico Castellanos x2, Lionel Tevez, Julián Argüello y Jonás Genovesio.

En la próxima, Centro visita a Belgrano de Río Primero para cerrar recibiendo a Sportivo Belgrano de San Francisco.