Fútbol Regional: San Jorge retornó al triunfo ante M. Belgrano de Río I

Por la octava fecha del Torneo José Ricardo “Lobo” Mana, el plantel mayor del Santo se impuso por 1 a 0 ante Atlético Manuel Belgrano, en el estadio Padre Jorge Isaac.
El único gol de la tarde fue convertido por Joel Rivadero.
Reserva: goleada 6-0
En Reserva, los chicos tuvieron una gran jornada. Fue 6 a 0.
Los goles fueron convertidos por:
Cristian Lescano
Mateo Herrera
Matías Ibáñez
Agustín Lencina
Guillermo Ferreyra
Sebastián Gugliermone
Próxima fecha
En la próxima jornada, El Santo volverá a jugar en casa, donde recibirá a Bernardino Rivadavia de Río Primero.
PRENSA CENTRO: EMPATE EN SAN FRANCISCO
Con goles de Tuly Utrera y Miqueas Lapalma, el rojinegro empató 2 a 2 en condición de visitante ante Proyecto Crecer.
Todos los goles fueron convertidos en el segundo tiempo. Se había puesto en ventaja el local, Centro lo dió vuelta y en la última jugada del partido Crecer logró el empate.
El rojinegro se mantiene en lo más alto de la tabla con 19 puntos, a falta de dos fechas para el final.
En reserva fue victoria de Centro 5 a 1 con goles de Federico Castellanos x2, Lionel Tevez, Julián Argüello y Jonás Genovesio.
En la próxima, Centro visita a Belgrano de Río Primero para cerrar recibiendo a Sportivo Belgrano de San Francisco.