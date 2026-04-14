Defensoría del Pueblo: Primer trimestre de 2026, alimentos aumentaron 14,85% en Córdoba

Una familia tipo cordobesa de cuatro integrantes (matrimonio y dos hijos en edad escolar) necesitó en marzo de 2026 un total de $ 664.1136 para realizar sus compras de alimentos.

El mes pasado, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que releva la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba se encareció un 2,20% y acumuló una suba en el primer trimestre del año del 14,85%.

Respecto de marzo de 2025, el alza interanual de la CBA fue del 44,16%, quebrando la tendencia a la baja que mostró a lo largo del año pasado.

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que incluye bienes y servicios esenciales no alimentarios, tuvo un costo de $ 1.441.234. Cabe señalar que un hogar que no alcanza dicho umbral de ingresos es considerado pobre.

El relevamiento de la Defensoría del Pueblo incluye 24 comercios de alimentos de distinto tipo y tamaño (híper y supermercados, autoservicios y almacenes) distribuidos de manera geográficamente uniforme en la ciudad de Córdoba.

“Los precios de los alimentos más básicos siguen en alza y eso afecta principalmente a las familias de menor poder adquisitivo, que son las que destinan la mayor parte de sus ingresos para comer”, señaló Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba.

Las carnes siguen en alza

En el primer trimestre del año, el rubro “Carnes” fue el que más aumentó, con un alza acumulada del 20,43%, manteniendo la misma tendencia alcista del segundo semestre de 2025.

Los aumentos más pronunciados en el primer trimestre fueron los de la carne molida, con un 31,05%, y la falda, con un 29,57%, ambos por encima del promedio del rubro. En un segundo nivel se ubicaron la nalga, con una suba del 20,16%; el pollo, con un 20,04%; y el asado, con el 19,93%.

La suba de las carnes en los últimos meses ha sido tan significativa que en marzo representaron por primera vez en toda la serie más de la mitad del costo total de la CBA (51,88%).

Por detrás de las carnes, en el primer trimestre del año se destacaron las subas de los rubros de Frutas y Verduras (12,15%), Huevos y Lácteos (6,56%) y Almacén (5,39%).

Según el informe del Área de Estadísticas de la Defensoría, “persiste una presión inflacionaria relevante en términos interanuales, especialmente en los alimentos, lo que continúa afectando el poder adquisitivo de los hogares cordobeses”.