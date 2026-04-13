Importante operativo de la FPA en Morteros. Hallan droga en una butaca de bebé

En una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron dos allanamientos, detuvieron a tres personas mayores de edad que integraban una organización narco y secuestraron estupefacientes en la ciudad de Morteros.

Las irrupciones tuvieron lugar en los domicilios ubicados sobre las calles Laprida al 300 y Marconi al 900. En el lugar, se efectuaron las aprehensiones de dos mujeres (23, 44) y un hombre (25). Colaboró en el perímetro externo, personal de la Policía de la provincia de Córdoba.

Durante los registros, los investigadores secuestraron dos ladrillos de cocaína (2.252 gramos), 14 dosis de marihuana, un vehículo (marca Mercedes Benz) y elementos de interés para la causa.

Es importante destacar que la droga se encontraba escondida, dentro de una «butaca de bebe» ubicada en el interior del automóvil.

Por otra parte, el operativo guarda relación con un procedimiento llevado a cabo por la Fuerza el pasado 18 de marzo. En aquella ocasión, se realizó la detención de una pareja y se incautaron más de un kilo de cocaína, dinero y elementos probatorios de la causa. (veáse https://www.mpfcordoba.gob.ar/fpa-realizo-seis…/)

Para finalizar, autoridades de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de San Francisco ordenaron el traslado de las evidencias y los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional 23.737.