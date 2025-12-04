Departamento Río I: Habilitan nuevas Redes de Gas en diferentes localidades

Las localidades de Piquillín, Diego de Rojas y Capilla de los Remedios, en el departamento Río Primero, vivieron una jornada histórica con la habilitación de las redes de gas natural.

El ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, el subsecretario de Infraestructura Gasífera, Rubén Borello, y el legislador Juan José Blangino, encabezaron los actos junto a vecinos y comunidades educativas.

En Piquillín, se ejecutaron 3.889 metros de red de gas natural que permitirá la conexión de 145 usuarios con un beneficio que alcanza a unos 580 habitantes. De esta manera, los vecinos podrán mejorar la calidad de vida accediendo al servicio.

Acompañaron a los funcionarios provinciales, el intendente de Piquillín, David Moreno.

En tanto, en Capilla de los Remedios, Brandán, Borello y el intendente César Ñañez, habilitaron la red de 3.440 metros. En este caso, podrán conectarse al servicio 91 potenciales usuarios, lo que representa 364 habitantes aproximadamente.

Finalmente, en la localidad de Diego de Rojas, quedó habilitada la red de gas natural para conexión de vecinos y la red del Jardín de Infantes y Primaria María Celina Calderón de Argüello.

La obra contempló el tendido de 3.023 metros de red. Podrán conectarse 71 frentistas beneficiando a 284 habitantes.

En esta oportunidad, el acto contó con la participación de la intendenta Romana Lemos y miembros de la comunidad educativa del establecimiento.

El Programa de Gasificación de la provincia, es una política de Estado del Gobierno de Córdoba. La ejecución de los gasoductos troncales posibilitó que hoy más pueblos, localidades, escuelas, locales comerciales, gastronómicos, empresas y hoteles accedan a los beneficios del gas natural por red.