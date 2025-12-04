Autopista Ruta 19: La obra generó 109 puestos de trabajos directos e indirectos

La obra para completar los tres tramos faltantes de la Autopista Nacional Ruta 19 entre Córdoba y San Francisco que está llevando adelante el Gobierno de Córdoba a través de la empresa Caminos de las Sierras ya generó 109 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Las tareas se llevan adelante a lo largo de 62,9 kilómetros, fueron divididos en tres tramos para agilizar su construcción y están a cargo de las firmas subcontratistas Chediack S.A.I.C.A. y Benito Roggio e Hijos S.A. Se estima que en el momento pico de la obra la plantilla ascenderá a 571 personas, sumando trabajadores directos e indirectos.

La concreción de esta obra para finalizar la autopista es un acontecimiento histórico luego de años de abandono, y demandará una inversión total por parte de la provincia de Córdoba de 191.166 millones de pesos.

Con la finalización de la Autopista Nacional Ruta 19 se garantizará una conexión segura y eficiente entre Córdoba y las localidades de Río Primero, Río Segundo y San Justo, hasta San Francisco; y se beneficiará el desarrollo productivo de la provincia y el intercambio comercial del Mercosur.

Detalle de los tramos

El primer trayecto de obra se ubica entre Arroyito y Santiago Temple, tiene 29,4 kilómetros y lo lleva adelante la firma Chediack.

El segundo tramo de 16,8 kilómetros se extiende entre San Francisco y Devoto; y el tercero comprende el trayecto de Devoto a Cañada Jeanmaire, a lo largo de 16,7 kilómetros. Ambos están a cargo de la empresa Benito Roggio e Hijos S.A.

La ruta que se está ejecutando tendrá dos carriles por sentido de circulación, control total de accesos y colectoras. Se desarrollará en un entorno rural, sobre una topografía llana, y admitirá una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora.

El proyecto contempla la construcción de cuatro distribuidores en Devoto, Colonia Marina, Tránsito y Los Chañaritos; seis retornos a distinto nivel; dos puentes de 150 metros sobre el río Xanaes; además de banquinas, colectoras, sistemas de drenaje, iluminación, señalización y forestación.