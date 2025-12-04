Morteros: Presentaron Código Municipal de los Derechos de las Personas con Discapacidad

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este 3 de diciembre la Municipalidad de Morteros presentó oficialmente el Código Municipal de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Co.Mun.Dis), un instrumento que reconoce, protege y garantiza el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, además de orientar las políticas locales de inclusión y accesibilidad en la ciudad.

Durante el encuentro, también se dio a conocer la primera etapa de la cartelería accesible que será instalada en el nuevo Centro de Atención al Ciudadano. Esta señalética fue diseñada bajo criterios de accesibilidad universal, incorporando Braille, pictogramas y elementos de fácil lectura, con el objetivo de mejorar la orientación y promover mayor autonomía para todas las personas.

El intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de contar con un marco legal actualizado, que refuerce el compromiso y la responsabilidad del Estado municipal, pero también el trabajo conjunto de instituciones, organizaciones y vecinos. Subrayó que el objetivo de la gestión es que la inclusión no sea solo un discurso, sino una forma de hacer ciudad.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la Municipalidad de Morteros de avanzar hacia una ciudad más inclusiva, accesible y respetuosa de los derechos de toda la comunidad.