Morteros: Realizarán acto de entrega de certificado de cursos y capacitaciones 2025

La Municipalidad de Morteros informa que se realizará el acto de entrega de certificados de los talleres, cursos y capacitaciones desarrollados durante el año 2025.

Estas propuestas formativas —algunas de ellas en articulación con el CEDER— se orientaron a fortalecer habilidades personales y profesionales, así como a promover oportunidades de inserción laboral para la comunidad.

En total, cerca de 400 participantes completaron su proceso de formación en distintas áreas, recibiendo la certificación que acredita los conocimientos adquiridos.

El acto de entrega se llevará a cabo el martes 9 de diciembre, a las 20 h, en el predio del Ferrocarril, con la presencia de autoridades municipales y equipos responsables de cada espacio formativo.