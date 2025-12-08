Obispo Buenanueva comunicó el fallecimiento del Padre Diego Fenoglio

Con profundo dolor monseñor Sergio Buenanueva, obispo de la diócesis de San Francisco, comunica el fallecimiento del padre Diego Fenoglio, acaecido en el día de hoy sábado 6 de diciembre.

El padre Diego, 49 años de edad, era párroco de La Para, y se aprestaba a asumir las parroquias San José Obrero y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la ciudad de San Francisco.

La ordenación presbiteral del padre Diego Fenoglio se realizó el 4 de mayo de 2008 en su Pquia. de origen «Nuestra Señora de la Asunción» de la Localidad de Marull, siendo ordenado por Mons. Carlos José Tissera.

En breve comunicaremos los datos del Sepelio y Misa exequial en La Para.

Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento.

El Padre Diego fue un sacerdote que sirvió con entrega generosa y dedicación, dejando una huella en aquellos que lo conocieron, especialmente en la Catequesis y las comunidades en las que sirvió como pastor.

San Francisco, 6 de diciembre de 2025