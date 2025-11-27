Derechos de Niños y Adolescentes: Nueva edición de streaming «Que resuenen los derechos»

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba llevó adelante una nueva edición del streaming “Que resuenen los derechos”.

Esta propuesta estuvo destinada a promover la reflexión, la participación y la visibilización de acciones institucionales vinculadas a la garantía de los derechos de las infancias y adolescencias en todo el territorio provincial.

Se desarrolló en el estudio de Espacio REC, la radio por streaming del Programa Provincial de Medios Escolares. Contó con una amplia participación de diversos equipos de la Secretaría, junto a educadores, educadoras y estudiantes provenientes de escuelas primarias y secundarias de diferentes localidades de Córdoba.

La actividad generó un espacio dinámico de encuentro, expresión y participación, donde las voces de estudiantes, docentes y referentes institucionales se unieron para compartir experiencias, proyectos y acciones concretas.

Todas ellas orientadas a fortalecer el ejercicio pleno de los derechos, promoviendo la inclusión, la igualdad, la participación y el buen trato dentro de la comunidad educativa. A lo largo del día, cada equipo dispuso de un bloque propio para presentar producciones, intervenciones y testimonios construidos en conjunto con las comunidades educativas.

Esta propuesta se inscribe directamente en las políticas educativas impulsadas por el Ministerio de Educación, que tienen un enfoque de bienestar integral.

Desde esta perspectiva, se concibe a la educación no solo como un derecho fundamental, sino también a las escuelas como entornos que favorecen el desarrollo integral —físico, cognitivo, emocional, espiritual y social— de todas las personas que las habitan.

El objetivo de la transmisión fue, precisamente, visibilizar las acciones que se desarrollan para promover la construcción de entornos educativos que sean democráticos, saludables y respetuosos.

En este contexto, que recuerda la adopción de la Declaración de 1959 y la aprobación de la Convención de 1989 —instrumentos internacionales que reconocen a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos—, la emisión promovió activamente la reflexión sobre la importancia de proteger, garantizar y fortalecer esos derechos, asegurando el bienestar, el desarrollo integral y la participación activa de las infancias y adolescencias en la vida institucional.

Con esta jornada especial, la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior reafirmó su compromiso institucional con la promoción de políticas públicas que buscan garantizar el bienestar educativo y el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes en toda la provincia de Córdoba

La emisión completa de la jornada quedó disponible en el canal de YouTube del Programa Provincial de Medios Escolares, permitiendo que instituciones, equipos docentes y estudiantes puedan revisitar los contenidos y continuar profundizando la reflexión en torno a los derechos de las infancias y adolescencias.

La secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, destacó la relevancia de la jornada: “Esta actividad refleja el compromiso de toda la comunidad educativa con una escuela que escucha, contiene y potencia a sus estudiantes. Promover derechos es también habilitar espacios donde las infancias y adolescencias puedan expresarse, crear y participar plenamente”.

A su turno, el director General de Bienestar Educativo, Juan José Castellano, señaló el impacto práctico de las acciones: “Cada producción que se compartió hoy muestra que el bienestar no es un concepto abstracto: se construye en la vida cotidiana de las escuelas, en los vínculos, en el acompañamiento y, sobre todo, en la participación de los estudiantes como verdaderos protagonistas”.

Por su parte, el subdirector de Participación, Derechos y Comunidad, Marcos Griffa, enfatizó la importancia de la acción estudiantil: “Más que una conmemoración, este día es una celebración de las experiencias y las voces que se animan a decir y transformar. Lo valioso es reconocer que son los propios estudiantes quienes nos muestran, con sus proyectos e iniciativas, cómo se ejercen los derechos en la escuela”.

Finalmente, la perspectiva de los protagonistas se hizo escuchar a través de los estudiantes, como fue el caso de Benjamín, estudiante de una escuela secundaria participante, quien expresó: “Nos gusta venir porque acá podemos contar lo que hacemos en la escuela y lo que pensamos. Sentimos que nuestra voz importa”.