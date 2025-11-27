Córdoba volvió a posicionarse en innovación educativa en el cierre de la Feria Nacional

La Provincia de Córdoba volvió a posicionarse como un referente nacional en innovación educativa durante el cierre de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, realizada en la Escuela Técnica N.º 9 “Ing. Luis A. Huergo” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La edición reunió a cientos de estudiantes y docentes de todo el país, junto a delegaciones internacionales que presentaron 162 proyectos nacionales y 4 internacionales ante comisiones especializadas y público general.

La delegación cordobesa brilló con una participación destacada, obteniendo numerosos reconocimientos por la calidad pedagógica, la creatividad y la capacidad de integración científico–tecnológica de sus propuestas.

Al ser consultado, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, valoró el desempeño provincial: “Estos logros reflejan el talento, el compromiso y la dedicación de las y los estudiantes, docentes y escuelas de nuestra provincia. Córdoba vuelve a demostrar que la innovación, el trabajo colaborativo y la mirada STEAM ampliada son pilares fundamentales para construir la Escuela Posible que impulsamos junto al Gobierno de Córdoba”.

Reconocimientos

El trabajo Ludomatic de la Escuela Municipal Alicia Moreau, de Nivel Primario y oriunda Córdoba Capital, presentó un proyecto consistente en la revalorización de espacios institucionales que estaban en desuso, para aprender desde lo lúdico y el disfrute.

La iniciativa fue distinguida con varios reconocimientos nacionales, entre ellos, por la Comisión Nacional de Evaluación; la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Nacionales; la Academia Nacional de Ingeniería; la Provincia de Neuquén; un Diploma de Mención a la escuela de la Fundación YPF; un reconocimiento de la Escuela Técnica Nro 9 «Ing. Luis A. Huergo» y uno propio del Gobierno de Córdoba.

El proyecto fue realizado por alumnos de 6° grado y sus expositores fueron Bautista Julián Rojas y Thiago Ismael Lovaiza, quienes fueron acompañados por el docente Bruno Ricci Allende.

A la vez, el Proyecto de Nivel Inicial “Córdoba arde: Todos contra el fuego”, realizado en el Jardín Infantes Presidente Mitre – Sala de 5 años-, de la Localidad de Río Tercero, fue distinguido por la provincia de Formosa por su temática. La exposición del mismo estuvo a cargo de la docente, Salomone Ailen del Valle.

VCP HEALTH fue distinguido por el Gobierno de La Rioja a través del Ministerio de Educación de dicha provincia. Dicho trabajo correspondiente al Ciclo Orientado del Nivel Secundario fue desarrollado en Escuela Experimental PROA con Énfasis en TIC de Villa Carlos Paz.

La exposición durante la Feria Nacional fue realizada por las estudiantes, Alué Almeira y Violeta Locati, junto al profesor Marco Locati. La propuesta se destacó por la integración que presenta de competencias Técnico- Científicas con habilidades de análisis, creatividad y responsabilidad, así como su apropiación de experiencias relevantes colaborativas.

Las representantes Iara Abigail Vázquez Loretto y Martina Julieta Nagretti, junto la docente, María Carolina Arias, del proyecto Consumo Inteligente de Nivel Secundario de la Escuela ProA con orientación en Desarrollo de Software de la localidad de Río Cuarto, recibieron una mención especial por el abordaje de una situación significativa, del Gobierno la Provincia de San Luis.

Además, el estudiante Felipe Parente Peluc del IPET Nº 56 «Abraham Juárez», de Villa María, acompañado por el profesor Luis Gustavo Ernesto Tolocka, recibió un reconocimiento por su participación distinguida durante 4 jornadas, en la actividad Desafíos Educativos: Retos en Automatización Industrial. A dicha mención se le sumó una Membresía por un año como Socio activo de la Fundación AADECA – Asociación Argentina de Control Automático, con distintos beneficios.

El Ministerio de Educación de Córdoba en el evento

La delegación de Córdoba estuvo acompañada por integrantes de la Comisión Provincial de la Feria, quienes compartieron actividades junto a 22 provincias de nuestro país.

El Gobierno de Córdoba, demostrando un espíritu colaborativo y el fomento de la innovación educativa a nivel nacional, distinguió a los siguientes trabajos:

BOLT ASSIST: Sistema de pedido de asistencia integral, de la institución I.T.ES. de la provincia de La Pampa.

PIEL ANDINA, de la institución Escuela Especial N° 11, de la provincia de Catamarca.

DELICIAS SOBRE RUEDAS, de la institución Escuela Maternal y de Jardines de Infantes Municipal. de la provincia de Tucumán.

ECOPLAS, de la institución Escuela Especial Santa Lucia, de la provincia de Tucumán.

Cada trabajo realizado desde la perspectiva STEAM, representa creatividad y compromiso con el futuro. Córdoba sigue sumando varios reconocimientos y distinciones que ponen a la provincia una vez más como una de las más destacadas en este programa educativo de relevancia nacional e internacional.

La delegación de Córdoba, acompañada por integrantes de la Comisión Provincial de la Feria, celebró estos logros que, una vez más, posicionan a la provincia como un referente en programas educativos demostrando su nivel y calidad educativa.