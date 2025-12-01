Lanzaron Red de Instituciones Educativas que Innovan

El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, llevó adelante el lanzamiento de la Red de Instituciones Educativas que Innovan, una iniciativa desarrollada junto a UNICEF y FLACSO, en el marco del programa TransFORMAR@Cba.

“La Red de Instituciones Educativas que Innovan es un paso más en la construcción de una Córdoba que aprende y se transforma. Cuando las escuelas comparten lo que hacen, multiplican oportunidades y fortalecen un sistema educativo que apuesta al trabajo colaborativo y a la mejora continua para cada estudiante de la provincia”, puntualizó el ministro de Educación, Horacio A. Ferreyra.

La propuesta, dividida en 6 encuentros, permitió que Escuelas Precursoras de todos los niveles y modalidades compartieran proyectos que integran nuevas formas de enseñar y aprender, en contextos diversos y con la participación activa de las comunidades educativas.

En relación a esto, Gabriela C. Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, expresó: “Esta Red nos permite mirar las trayectorias, acompañarlas y generar propuestas situadas, creadas por las propias instituciones, que respondan a las realidades de sus comunidades. Innovar es garantizar que cada estudiante tenga más y mejores oportunidades de aprender”.

Los Nodos fueron presentados por los equipos técnicos de la Coordinación de Acompañamiento a Escuelas Precursoras y de la Unidad Transversal de Coordinación de Acompañamiento Institucional.

“Cuando una escuela se anima a compartir lo que hace, no solo muestra una experiencia: abre una puerta para que otras instituciones se inspiren, adapten y creen nuevas propuestas. La Red nace justamente para eso: para que el conocimiento circule, se enriquezca y se construya entre todas y todos”, destacó Alejandra Couly, coordinadora de la Unidad Transversal de Coordinación de Actualización Curricular.

Por su parte, la coordinadora de Acompañamiento a Escuelas Precursoras, Fabiana Maldonado, mencionó: “La esencia de las Escuelas Precursoras es el trabajo colectivo, como comunidades de aprendizaje que inician y sostienen experiencias valiosas. Lo que ponen en valor en esta Red no es una experiencia aislada, sino una forma de trabajar donde el compromiso, la colaboración y el intercambio impulsan prácticas de innovación educativa con sentido”.

Un camino que continúa

El lanzamiento de la Red marca el inicio de una etapa de trabajo sostenido y colaboración continua. A través del repositorio web de la Red de Instituciones Educativas que Innovan, la comunidad educativa podrá acceder a experiencias, materiales y propuestas que seguirán alimentando el diálogo pedagógico entre instituciones.

La invitación quedó abierta para que más escuelas y centros educativos se sumen, compartan sus proyectos, participen de instancias de formación y continúen construyendo, de manera conjunta, una educación más justa, creativa e inclusiva para las y los estudiantes de toda la Provincia.