Designaron ternas por categoría del Premio Provincial de Teatro Siripo 2025-2026

El Teatro Real congregó a la comunidad escénica cordobesa para designar las ternas de las categorías del Premio Provincial de Teatro Siripo 2025-26.

Son 13 categorías entre las que se agrega, este año, el “Premio a Mejor Teatro Musical”. Además se resignifican algunos rubros como el “Premio Revelación Actoral” y el “Premio Mejor Actuación”.

El próximo 27 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Teatro, a las 19 se darán a conocer los ganadores. Las estatuillas serán confeccionadas en material eco sustentable y su diseño busca expresar el concepto de ruptura que el grupo Siripo marcó como eje principal de su trayectoria.

El reconocimiento a la comunidad teatral se realiza, cada año, a través de la conformación de un jurado ad hoc con representantes de diferentes áreas de la cultura provincial que realizan su tarea ad honorem. En esta oportunidad el jurado que evaluó un centenar de obras que salieron a escena en las salas y espacios culturales de toda la provincia, estuvo integrado por: María Luisa Pervevaro (Asociación de Actores), Guadalupe Pedraza (Instituto Nacional de Teatro), Rosendo Ruiz (Cine Arte Córdoba), Alejandro Cozza (Club Municipal Hugo del Carril), Agustín Bazán (Seminario de Teatro Jolie Libois), María Eugenia Pascuali (periodista de medios independientes), María Belén Ebner (prensa Agencia Córdoba Cultura), Evert Formento (Teatro UNC), Cecilia Diaz (Facultad de Arte y Diseño de la UNC), Mariana Bandino (Facultad de Arte y Diseño de la UPC), Tomas Gray (Facultad de Arte y Diseño de la UPC), Julio Cesar Bazán (Lic. en Composición Coreográfica de la Facultad de Arte y Diseño de la UPC), y José Luis Arce (actor).

Los nominados, categoría por categoría

Rubros del Premio Provincial de Teatro Siripo Edición 2025-2026:

● Mejor diseño sonoro

– Agustín Domínguez Pesce, “Los monstruos van debajo de la cama” Elenco Concertado

-Héctor Tortosa, “La Joaquina” Elenco Concertado

-Pablo Cécere, “Fantasmáticas” Elenco Concertado

● Mejor diseño lumínico

-Paul Chiaretta, “Los monstruos van debajo de la cama” Elenco concertado

-Rafael Rodríguez, “Leve” 12 de Cámara-Compañía Danza Viva

-Guada Guerrini, “Abismo”

-Facundo Domínguez, “Coyote” Elenco concertado

● Mejor diseño de vestuario y caracterización

-Billy Petrone y Carolina Figueroa, “Fantasmáticas” Elenco Concertado

-Luciana Sgró Ruata y Sebastián Pettinari, “Yiya” Elenco Concertado

-Billy Petrone, Carolina Figueroa, Laura Demarco, Agustina Blanc y Florencia Troisi, “Ascochinga, la vida todavía” Elenco Municipal de Danza Teatro

● Mejor diseño escenográfico

-Luciano Delprato, Lian Isso, Noé de los Pájaros y Gon Castañeda, “Fantasmáticas” Elenco concertado

-Kirka Marull, “Los monstruos van debajo de la cama” Elenco concertado

-Federico Tapia, “Calígula, un experimento social” Elenco concertado – Casa La Bastarda

● Mejor actuación emergente

-Chiara Bergese, Andrea Morales, Florencia Willinton, “Soy dios en mi interior”

-Acosta Florencia, Carrazco Maximiliano, Fernández Renzo, Giacone Martina, Grivel Julieta, Sala Milagros, “Lex Generation”

-Paloma Otonello, Candela Reinoso, “Satuno. Siempre está por suceder”

-Gemma Lucía Rizzo y Carmín Lupe, “Conflagración: una tragedia travesti”

● Mejor actuación

-Laura Ortiz, “Yiya”

-Rodrigo Angelone, “Puto Muerto”

-Natalia Buyati, “Los monstruos van debajo de la cama”

-Lucía Nocioni, “La errante, una madre coraje”

-Nora Somavilla, “Fantasmáticas”

● Mejor obra de títeres / objetos

-“Nachokán” Teatro Estable de Títeres

-“Pequeñísima” Elenco Cheché Potí

-“Semilla y Estrella” Compañía La luz de los pájaros

● Mejor obra para la infancia

-“Onomatopaya” Balbuceando Teatro

-“Un ratito presumido” Grupo EGOS

-“Anacleta la princesa quieta quieta” Las Inquietas Teatro

-“Invisible” Comedia Infanto Juvenil

● Mejor obra de teatro danza

-“Leve” 12 de Cámara y Compañía Danza Viva

-“Coyote” Elenco concertado

-“Lex Generation” Compañía Lex

● Mejor obra de teatro musical

-“Yiya” Elenco concertado – Teatro La Brújula

-“Soy lo prohibido” La Morocha Teatro

-“Los sueños de Aztor” Los sueños de Aztor

● Mejor dirección

-Luciana Sgró Ruata y Alejandro Issidoros, “Yiya”

-Cristina Gómez Comini, “Leve”

-Facundo Domínguez, “Calor”

-Eugenia Hadandoniou y Maximiliano Gallo, “Escorpio, la bruja y el bosque”

● Mejor dramaturgia

-Natalia Buyati, “Los monstruos van debajo de la cama”

-Eugenia Hadandoniou, “Yo vi morder el fuego”

-Pablo Facundo García, “Puto Muerto”

● Mejor obra

-“Los monstruos van debajo de la cama” Elenco concertado

-“Escorpio, la bruja y el bosque” Elenco concertado

-“Puto Muerto” Elenco concertado

-“Calor” Elenco concertado

-“Yiya” Elenco concertado: Teatro La Brújula

Un premio con historia

Desde el año 2011, la Agencia Córdoba Cultura creó el Premio Provincial de Teatro en reconocimiento a la actividad de las artes escénicas locales que a lo largo de décadas ha sido un distintivo de la provincia en el circuito artístico internacional.

En el 2020 el galardón adquirió el nombre de Premio Provincial de Teatro “Siripo” en reconocimiento a un grupo emblemático del teatro independiente en Córdoba integrado por José Alberto Santiago, Ernesto Heredia, Mario Mezzacapo y Héctor Cuevas. Ellos gestaron el grupo de Teatro “Siripo” con el lema “Hacer teatro para el pueblo” cumpliendo una meritoria labor artística en favor de la cultura popular llevando el teatro a barrios de la ciudad y pueblos de Córdoba. Muchos de sus integrantes acompañaron la creación de la Comedia Cordobesa, elenco oficial de la provincia.

El jurado analiza en forma virtual o presencial los estrenos teatrales del año y a partir de la valoración de las obras, propone a través de un voto secreto la conformación de ternas en diferentes rubros preestablecidos. Luego de la definición y comunicación de las nominaciones, se realiza un voto final que cierra el proceso y se anuncia en una velada oficial de entrega de los premios.