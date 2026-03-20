Córdoba y un finde que combina espectáculos masivos y deporte internacional

La provincia de Córdoba se posiciona una vez más como sede de grandes eventos, con un fin de semana que combina espectáculos masivos y deporte internacional, generando un fuerte movimiento turístico y un impacto directo en la economía local.

En primer lugar, la ciudad capital será sede de dos presentaciones de Tini Stoessel con su “Futttura World Tour”, los días 20 y 21 de marzo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Se trata de un espectáculo de gran despliegue que marca su regreso a los escenarios cordobeses y convoca a miles de fanáticos de todo el país, consolidando a Córdoba como una plaza clave dentro del circuito de grandes shows.

En paralelo, las sierras cordobesas serán escenario de L’Étape Argentina by Tour de Francia, la prestigiosa competencia que se disputará el domingo 22 de marzo.

Con largada y llegada en el Estadio Mario Alberto Kempes, el evento reunirá a miles de ciclistas de todo el país y del exterior, quienes recorrerán circuitos de 64 y 134 kilómetros a través de los paisajes emblemáticos del valle de Punilla.

La competencia, inspirada en la histórica carrera francesa, no solo representa un desafío deportivo de nivel internacional, sino que además proyecta a Córdoba en el escenario global, mostrando su infraestructura, su geografía y su capacidad organizativa.

En este contexto, de acuerdo al relevamiento realizado, el nivel de reservas hoteleras refleja con claridad el impacto de estos eventos: los alojamientos categorizados en la Córdoba registran entre un 80% y un 100% para las noches del viernes y sábado.

Al respecto, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó: “Estos niveles de reservas confirman el impacto positivo que tienen los grandes eventos en la actividad turística. Córdoba vuelve a demostrar su capacidad para atraer visitantes durante todo el año, con propuestas que combinan cultura, entretenimiento y deporte, generando un movimiento económico muy importante en toda la cadena de valor”.

Este fin de semana reafirma la estrategia de posicionar a Córdoba como sede de eventos de escala nacional e internacional, impulsando el turismo, fortaleciendo el sector privado y consolidando a la provincia como uno de los destinos más elegidos del país.