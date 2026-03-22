Museo Evita-Palacio Ferreyra: Muestra anual reúne proyectos contemporáneos

Ya se puede visitar la primera muestra anual del Museo Evita – Palacio Ferreyra, que reúne una serie de proyectos contemporáneos atravesados por problemáticas actuales vinculadas a identidad, memoria, género, migración y al lugar del arte en la sociedad contemporánea.

Distribuidas en distintos espacios del museo las exposiciones establecen un diálogo entre artistas de diversas generaciones y la historia simbólica del Palacio Ferreyra, activando tensiones entre pasado y presente, lo íntimo y lo político, lo individual y lo colectivo.

El presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, felicitó a los artistas y reparó en el vínculo que une la transformación del museo con la muestra propuesta.

“Estamos en uno de los museos más importantes de Latinoamérica que fue renovado para recibir a la gente de la mejor manera porque el gobernador Llaryora cree que la cultura es un derecho y se impone gracias al trabajo que, junto a todos los artistas, estamos haciendo”, dijo.

Y agregó: “La puesta en valor de este museo recupera su esplendor arquitectónico y reafirma su misión de preservar y proyectar el patrimonio cultural en diálogo con el presente”.

A través de instalaciones, pintura, fotografía, intervenciones espaciales y proyectos audiovisuales, el recorrido propone una experiencia expandida que invita a reflexionar sobre la figura humana, las memorias compartidas y las formas en que las instituciones culturales se vinculan con su contexto social.

Además, el público puede recorrer la muestra recientemente inaugurada Patio de Esculturas en el Parque, donde las obras se despliegan en el espacio exterior y se integran al entorno natural, consolidando la idea del museo como una institución abierta y en diálogo con la comunidad.

Las muestras, en detalle

En tercera persona, una muestra retrospectiva dedicada a Remo Bianchedi (1950–2024), que recorre más de cuatro décadas de producción artística centrada en la figura humana y su evolución hacia la abstracción. La curaduría es de Marcos Krämer.

Oscar Brandán: Una estética del devenir, homenaje a una figura fundamental del arte cordobés y protagonista de la renovación cultural desde la década del sesenta. La curaduría está a cargo de Dolores Cáceres a partir de textos de Julia Oliva.

Arilos, una muestra en el marco del Programa Hackeo a la Colección en la que la artista Fanny Peralta interviene el Jardín de Invierno con la obra El cuerpo como semilla, una instalación que invita a reflexionar sobre la memoria de las mujeres y las huellas de la violencia de género. La curaduría es de Sara Picconi.

Pulso, de Agustina Rodríguez Suhurt, una exploración sobre geometría y percepción; Red (Unión) Habitar, de Paula Toto Blake, que reúne testimonios de mujeres migrantes vinculadas a tareas de cuidado; Gravedad, instalación de Javier Bellomo que interviene el cubo de vidrio de la fachada del museo; y Consumo personal, de Mariano Cuestas, una propuesta que indaga en la relación entre arte y vida cotidiana.

En el marco de los 50 años del golpe de Estado en Argentina, el museo presenta dos proyectos vinculados a la memoria y los Derechos Humanos: Memorias Futuras, realizada junto al área de Derechos Humanos de Córdoba y curada por Andrea Ruiz, y Tan cerca, una muestra fotográfica de Gabriel Orge instalada sobre las rejas exteriores del Palacio Ferreyra que reúne imágenes de la lucha por los Derechos Humanos en Córdoba, construyendo una cartografía visual que enlaza pasado y presente.