Después de FAdeA, el Papa circulará en papamóvil hasta el Arzobispado de Córdoba. Todos los detalles de la visita

El martes 10 de noviembre, después de la Misa en FAdeA, el Papa circulará en papamóvil, desde Colón y Santa Fe hasta el Arzobispado, donde saludará desde el balcón.

* A las 15:15 encabezará en la Catedral un encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas.

El próximo martes 10 de noviembre, una vez finalizada la Misa en el predio de FAdeA, el Papa León XIV se trasladará al centro de la ciudad, donde recorrerá en papamóvil las calles que llevan al Arzobispado y a la Catedral.

Será la oportunidad para que fieles y peregrinos puedan verlo pasar y recibir su saludo.

El traslado desde FAdeA se hará en auto cerrado por Circunvalación y avenida Colón hasta la esquina de Colón y Santa Fe, donde el Papa subirá al papamóvil.

*El recorrido en papamóvil*

Desde Colón y Santa Fe hasta el Arzobispado: por Av. Colón hasta General Paz, y luego por General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen, a partir de las 11:45 aproximadamente.

Del Arzobispado a la Catedral: por Yrigoyen, Vélez Sársfield y 27 de Abril, antes de las 15:15.

La avenida Colón estará vallada desde Circunvalación, por lo que el público podrá ubicarse a lo largo de todo el trayecto, también en el tramo que el Papa recorrerá en auto cerrado.

Desde las 7 del martes el corredor estará cortado al tránsito vehicular, pero los peatones podrán circular y ubicarse para esperar el paso del Santo Padre.

*Saludo desde el balcón del Arzobispado*

A las 12:30, León XIV saludará a los fieles desde el balcón del Arzobispado, sobre avenida Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo.

Quienes quieran participar deberán llegar al Arzobispado por Yrigoyen, accediendo desde Plaza España.

El sector estará cortado al tránsito vehicular desde las 20 del lunes 9.

Sobre Yrigoyen, entre Obispo Trejo y Plaza España, habrá pantallas que transmitirán la Misa en FAdeA y el recorrido del papamóvil.

De esta manera, quienes no puedan o prefieran no asistir a FAdeA tendrán la posibilidad de seguir la celebración desde allí y esperar el saludo del Papa.

*Encuentro en la Catedral*

A las 15:15, el Papa encabezará en la Catedral un encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas.

El público podrá presenciarlo de pie, desde la Plaza San Martín, cuyo ingreso será por la calle Buenos Aires.

Al finalizar, a las 16:55, el Papa partirá hacia el Aeropuerto Taravella en auto cerrado.

*Cortes de tránsito y movilidad*

Como ya se informó, desde las 20 del lunes 9 el casco céntrico, delimitado por avenida Pueyrredon, Chacabuco – Maipú, Sarmiento – Humberto Primero y Marcelo T. de Alvear, quedará reservado a peatones.

A la misma hora se cortará la avenida Colón, desde Circunvalación hasta Marcelo T. de Alvear, con los cruces transversales habilitados.

Desde las 7 del martes 10, el corredor papal (avenida La Voz del Interior, Circunvalación y avenida Colón) quedará reservado a vehículos oficiales y de emergencia, mientras que los peatones podrán circular.

Los colectivos serán gratuitos el lunes 9 y el martes 10. Los desvíos de los recorridos pueden consultarse en la aplicación Tu Bondi.

*Recomendaciones para el público*

* Llegar caminando y con tiempo: las calles alrededor de los lugares de la visita estarán cortadas al tránsito vehicular.

* Llevar agua, gorra, protector solar y repelente.

* Acordar un punto de encuentro antes de llegar, ya que se espera que las redes móviles se saturen.

* Ante emergencias: 107 (emergencias médicas), 911 (Policía) y 103 (Defensa Civil).

Toda la información oficial sobre la visita del Papa a Córdoba está disponible en elpapaencordoba.com.ar.