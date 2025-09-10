Destacada actuación de Atletas de Club Barrio Bertossi

El domingo 7 de septiembre nueve atletas del grupo “AB” del club Barrio Bertossi, compitieron en la Maratón “Daniel Tecla Farías” de la ciudad de Rafaela.

Con una participación de más de 2000 corredores en las tres distancias 5K, 10K y 21K, nuestros atletas obtuvieron los siguientes resultados:

María Eugenia Naretto, 2° puesto en su categoría en la distancia 5K

Florencia Naretto, 2° puesto en su categoría en la distancia 5K

María Soledad Wllinner, 3° puesto en su categoría en la distancia 5K

María Laura Espinosa, 2° puesto en su categoría en la distancia 5K

Alejandra Hofstetter, 3° puesto en su categoría en la distancia 5K

Nora Bustos, finisher en la distancia 5K

Adriana Contreras, 3° puesto en su categoría en la distancia 10K

Mayco Rodríguez, 2° puesto en su categoría en la distancia 21K

Marcos Rumachella, 2° puesto en su categoría en la distancia 21K

El mismo día, otros dos atletas viajaron a participar de la 4° fecha del Gran Prix San Justo que se realizó en la localidad de La Francia, participando en la distancia 5k y los resultados fueron:

Marcos Ramallo, 2° puesto en la general

Cristian Ledesma, 9° puesto en la general