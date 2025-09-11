Bochas Club San Jorge renueva sus instalaciones y se prepara para el Torneo del 21 de septiembre

La subcomisión del Bochas Club San Jorge, concretó recientemente la renovación y refacción de las instalaciones, preparando todo para el Torneo del próximo 21 de septiembre.

Asimismo en el habitual informe de la disciplina, se destaca la actuación de los representantes de la Institución.

ACTIVIDAD DEPORTIVA

Jonatan Ramallo y Pedro Dávila estuvieron jugando la final del torneo en el club Atlético Villa Rosa de Rafaela.

Quedaron en segundo lugar de 180 parejas, con derrota 12-10.

Por otro lado los bochófilos estuvieron participando del torneo en San Isidro mano a mano en las 3 categorías.

Primera categoría:

Sebastián Manera

Segunda categoría:

Juan Ríos – Lucas Maidana

Tercera categoría:

Javier Barone – Matías Ruiz – Pedro Dávila – Ezequiel Galarza – Hernán Tosoratto – Pedro Álvarez – Enrique Faria – Fabián Tossolini – Jonatan Ramallo – Joel Lescano – Sergio Culasso – Luis Utrera.