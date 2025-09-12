Organizaron 5° Encuentro de Escuelas de Padel de la APC

Este domingo el club Sportivo Suardi organizó lo que fue el quinto encuentro de escuelas de pádel APC 2025, y nuestros niños participaron en categorías escuela y vale todo con partidos amistosos no competitivos.

De dicho encuentro participaron clubes como Cultural La Paquita, Centro Social, Porteña Asociación, 9 de Morteros, Tiro Federal, Unión de San Guillermo y el local.

Queríamos destacar que Santino Ferrero y Álvaro Juárez Perren fueron campeones de la copa de plata categoría B.

Del grupo además participaron Mateo Ferreyra, Milagros Echeverría y Martina Ledesma.

Informe: Mundo San Jorge