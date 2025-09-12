Fútbol Infantil: Se jugó el clásico, y ahora se disputan las Copas de Oro y Plata

Como esta previsto, se jugó la última fecha del Torne Clausura de la Liga Regional de Fútbol Zona Norte.

En Brinkmann, Centro Social y San Jorge, lo hicieron en todas las categorías.

El fin de semana comienzan los cruces de las Copas de Oro y Plata, respectivamente.

PRENSA CENTRO

odos los resultados:

* *Promo:* victoria 1-0 (Dante Bustos).

* Décima: derrota 2-0.

* *Pre infantil:* derrota 3-0.

* Octava: derrota 4-0.

* *Infantil:* derrota 1-0.

* Sexta: derrota 2-1 (Alan Godoy x2).

* *Pre juvenil:* victoria 2-0 (Francisco Paolassi y Alejo Roldán).

* *Juvenil:* victoria 3-0 (Álvaro Schaper x3).

Este sábado ya se juegan las semifinales de este torneo, y Centro (5° en la general) recibirá desde el mediodía a Juniors de Suardi (8°).

INFORME MUNDO SAN JORGE

Los chicos jugaron el clásico de la ciudad como visitantes en la última fecha del clausura de la liga regional.

Resultados:

Décima: victoria santa 0 a 2. Goles de Tiranti Francesco y Paez Benicio.

Promocional: victoria local 1 a 0.

Octava: victoria santa 0 a 4. Goles de Ruiz Enrique, Caro Julian, Martinez Bautista y Tolosa Giovani.

Preinfantil: victoria santa 0 a 3. Goles de Bautista Farias x 2 y Santino Lescano.

Sexta: victoria santa 1 a 2. Goles de Alejo Ferreyra y Martin Borre.

Infantil: victoria santa 0 a 1. Gol de Agustin Alberracin.

Prejuvenil: victoria local 2 a 0.

Juvenil: victoria local 3 a 0.

De esta forma las inferiores santas juegan la semifinal de la copa de oro ante 9 de julio Olimpico de Freyre, el sabado desde las 12 horas.

La categoria Infantil se consagro campeona del torneo clausura, repitiendo como en el apertura, quedando asi con el campeonato de la Norte.

Del mismo modo las categorias no puntuables pero que si copiten, la decima, octava y sexta quedaron para San Jorge.