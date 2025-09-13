En la pista de Bertossi se realiza 1° Encuentro de Atletismo Infantil

El domingo 14 de septiembre en el predio deportivo de Club Barrio Bertossi, se lleva a cabo el primer encuentro de atletismo infantil organizado por el Grupo de Atletismo «AB».

Por otra parte, el atleta Emanuel Ibarra, este domingo 14 se septiembre, competirá en la localidad de Devoto, de la maratón de pista regional en la distancia 1500 metros categoría U18.

BOCHAS | El domingo 14 de septiembre bochofilos de nuestra institución participarán del campeonato organizado por el Club Tiro Federal de la ciudad de Morteros

NEWCOM | Dos equipo de Newcom «Los Miralejos» del club este domingo 14 se septiembre estarán presentes en el encuentro organizado por el Club de Frontera.