Destacan protagonismo del Programa de Fortalecimiento Cooperativo y Mutualista

El gobernador Martín Llaryora, acompañado por el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, mantuvo un encuentro en el marco del Programa de Fortalecimiento Cooperativo y Mutualista con más de 60 entidades de 18 departamentos de la provincia.

La reunión se desarrolló en el Centro Cívico, con la presencia de cooperativistas, mutualistas, e intendentes, en un marco que destacó el protagonismo del sector en el desarrollo cordobés.

El gobernador valoró que las entidades cooperativas tienen una fuerte presencia en el interior provincial y añadió que muchas veces complementan la presencia del Estado u ofrecen servicios donde el mercado no llega.

“Las cooperativas en los pueblos del interior son mucho más que estructuras económicas: son redes de solidaridad, de arraigo y de progreso. Representan la capacidad de las comunidades de organizarse, sostenerse y crecer con autonomía, reforzando valores de equidad y cooperación que resultan esenciales para un desarrollo equilibrado y federal del país”, expresó.

Con el apoyo de la Provincia las cooperativas pueden avanzar en proyectos de infraestructura, adquisición de equipamiento y programas de capacitación, con impacto directo en la calidad de los servicios que reciben miles de vecinos.

“Para nosotros, defender el cooperativismo y el mutualismo en Córdoba es cuidar uno de los sectores que más trabajo genera”, señaló el gobernador.

El Programa de Fortalecimiento Cooperativo y Mutualista tiene como objetivo consolidar a estas entidades de la economía social, que cumplen un rol sustancial en el desarrollo regional y en la generación de empleo.

El apoyo provincial a la actividad busca impulsar el crecimiento local, comunitario y productivo, a través de la generación de empleo, la producción y el desarrollo de las economías regionales.

“La diferencia de nuestro modelo que distingue a Córdoba, es que entendemos que debe haber ‘tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario’; y tanto cooperativismo y mutualismo como sea factible”, afirmó.

En ese línea, Llaryora aseguró que la puesta en marcha del Ministerio de Cooperativas en diciembre de 2023 buscó potenciar la actividad.

“Con la creación de este espacio, se pone al cooperativismo y al mutualismo en igualdad de condiciones con los sectores pujantes de la economía provincial y nacional. Cuando se calcula el PIB que generan y la cantidad de puestos de trabajo, se ve que son uno de los sectores más dinámicos de la economía”, explicó el mandatario.

Brandán indicó que el ministerio que conduce trabaja intensamente con las cooperativas y mutuales de la provincia, entre las que mencionó a las entidades vinculadas a la producción, la salud, la educación, medios de comunicación y las cooperativas de trabajo, entre otras.

“Esta es la Córdoba que produce y trabaja. Creemos que es el sector más noble de organización social, no solo porque detrás de cada cooperativa y mutual está el sueño de progreso y trabajo de cada vecino, sino también porque defienden las economías regionales”, puntualizó.

Brandán adelantó que el Ministerio de Cooperativas continuará y profundizará la entrega de aportes para el fortalecimiento institucional a cada una de las organizaciones.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, destacó la importancia del acompañamiento del Gobierno provincial a las entidades de la economía solidaria y resaltó el impacto directo que los aportes entregados tienen en la vida de los vecinos, especialmente en las zonas rurales y comunidades más vulnerables.

En nombre de las entidades beneficiadas habló Miguel Bringe, presidente de la Cooperativa Apícola de Villa de Soto, quién agradeció el acompañamiento provincial que posibilitará la construcción de un galpón para potenciar la producción de miel.

“Esto va a enriquecer el trabajo de la cooperativa, para que los productores puedan seguir produciendo más, acopiar y crecer”, explicó.

Acompañaron el acto los intendentes de Pozo del Molle, Fernando Ruiz Díaz; San Esteban, Juan Emiliano Guevara; San Marcos Sierras, Luciano Vrancic; Nono, Matías Ramírez; Los Cisnes, Aldo Truant; autoridades provinciales y referentes del ámbito cooperativista y mutualista.

La palabra de los cooperativistas

Los referentes de distintos puntos de la provincia destacaron el apoyo recibido, que permitirá fortalecer sus proyectos, garantizar servicios esenciales y sostener el trabajo comunitario en territorios con necesidades diversas.

Andrea Bolea, de la Cooperativa de General Foteringham, señaló: “Es un antes y un después recibir esta ayuda”, y resaltó cómo el financiamiento les permite mantener la infraestructura eléctrica y reponer equipamiento.

Lucas Pairetti, de la cooperativa de servicios públicos de Sampacho, destacó recibido permite mejorar líneas eléctricas existentes y llevarlas a los estándares requeridos.

Por su parte, Alexi Misaia, de la Cooperativa Agropecuaria El Borá, valoró que con los fondos recibidos podrán ampliar su almacén cooperativo y fortalecer la infraestructura, generando más oportunidades económicas para los productores y asociados de la zona.

Leticia Lentini, de la cooperativa Casa Violeta de Calamuchita, explicó que el apoyo recibido posibilitará multiplicar por diez la producción de lavanda y otras plantas aromáticas y medicinales, incorporando a más mujeres a la cooperativa y destinando recursos a capacitaciones, fortaleciendo así la sostenibilidad del proyecto.