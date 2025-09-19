Gobierno licitó construcción de Campus Papa Francisco en predio Bouwer

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó la construcción del Campus Papa Francisco en el predio del Complejo Esperanza, en Bouwer.

La iniciativa fue anunciada por el gobernador Martín Llaryora y está orientada a crear condiciones edilicias que permitan promover paradigmas modernos de atención integral de los jóvenes para procurar su inclusión.

El Campus Papa Francisco brindará albergue temporal y cuidado integral a adolescentes, en un entorno seguro y confortable durante el período dispuesto por la Justicia.

En ese contexto, durante el acto de licitación, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, expresó: “Esta es una obra pública con muchísimo sentido social y comunitario, que refleja la importancia que el Gobierno le asigna a la gestión pública en materia de reintegración, recuperación y en el compromiso de los jóvenes que tiene privativa de la libertad”.

Respecto a la creación de este Campus, la funcionaria subrayó que allí se pondrá en marcha un nuevo paradigma de acompañamiento a los jóvenes, y que la infraestructura estará a la altura de esta evolución en las políticas de apoyo.

“Va a ser la inversión más grande que se haya hecho en democracia en materia de infraestructura en el sistema penal juvenil”, señaló, y agregó: “Tiene que haber un Estado serio que gestione, que gobierne y que entienda que las políticas están orientadas a las personas, pero fundamentalmente a que la comunidad tenga mejor calidad de vida”, dijo Montero.

Por su parte, el subsecretario de Arquitectura, Andrés Caparroz, sostuvo: “Es muy importante que la obra pública siga en pie, que el Gobierno de Córdoba pueda continuar invirtiendo en infraestructura. Como dijo el gobernador Llaryora, se trata de una obra para un sector muy relevante”.

Además, remarcó la magnitud del recurso humano involucrado en el proyecto, que “moviliza alrededor de 350 a 400 operarios, tanto directos como indirectos, en el lugar”.

En detalle, el proyecto contempla la edificación de cinco unidades habitacionales con condiciones para albergar hasta 25 jóvenes cada una, lo que totaliza una capacidad para 125 personas.

La construcción del Campus Papa Francisco abarca 6.500 metros cubiertos, con una inversión provincial de 18.672.675.012 pesos.

El establecimiento contará con instalaciones modernas y equipadas, espacios verdes, áreas de convivencia, sectores deportivos, salas de residencia, salud y apoyo administrativo.

Además, contempla sectores específicos para el desarrollo de actividades socioeducativas destinados a facilitar la formación y la capacitación en oficios, el fomento de la cultura del trabajo y la generación de vínculos sociales y de contención.

El diseño en unidades permitirá abordar la atención en grupos más reducidos de jóvenes en línea con un nuevo paradigma de trabajo en este tipo de establecimientos.

El complejo edilicio estará acompañado de las medidas de control y seguridad necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento.

El nombre del establecimiento recupera la impronta del Papa Francisco, cuya mirada se orientó a la reinserción social de aquellos que cometieron un delito, especialmente de los jóvenes, marcando así un rumbo para abordar estas problemáticas.

Presentaron ofertas las empresas constructoras:

RIVA S.A.I.I.C.F.A.

AMG OBRAS CIVILES S.A.

ASTORI CONSTRUCCIONES S.A.

CONSTRUCTORES, INGENIERÍA Y TRUJILLO CONSORCIO DE COOPERACIÓN

CORBE DAR NE CONSORCIO DE COOPERACIÓN

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.