Destruyeron caños de escapes libres

El Gobierno de la Ciudad de Brinkmann comenzó en la tarde de este martes con la destrucción de caños de escape libres, ruidosos y antirreglamentarios, incautados en operativos de tránsito.

En un trabajo conjunto entre la Guardia Local de Prevención y Convivencia y Policía local se destruyeron 21 caños de escapes por orden del Juzgado de Faltas Intermunicipal. Además, hay otros 50 caños de escape en trámite.

«Son caños de escapes que no van a molestar mas a la población, que no van a alterar la tranquilidad de las noches, y que esto sirva como ejemplo para que podamos seguir haciendo una sociedad más tranquila y tener un uso responsable de la vía pública», expresó el Intendente Mauricio Actis.