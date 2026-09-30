ISP: Concretaron Conversatorio sobre “Muerte digna- Suicidio asistido- Eutanasia”

Fue en el Aula Magna de la Fundación San Jorge.

Organizado por el Instituto Superior del Profesorado Manuel Belgrano de Brinkmann, tuvo lugar este martes, un Conversatorio sobre “Muerte digna- Suicidio asistido- Eutanasia”.

La propuesta estuvo generada desde la carrera de Enfermería a cargo del Docente Javier Astrada.

El panel invitado contó con la participación del Dr. Francisco Payges Fiscal de la ciudad de Morteros, la Ayudante Fiscal Dra. María Laura Sticca, la Dra Nadia Rosina Pte de la Fundación San Jorge, la Psicóloga Marcela Pasqueti y la Lic. Enfermera Adriana Nazzi.

Hubo gran interés en la temática presentada, generándose un debate, ida y vuelta con los asistentes presentes.