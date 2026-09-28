Representantes de Bomberos de Brinkmann participaron de Foro Provincial de Jefaturas y Presidentes

Integrantes de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Brinkmann formaron parte de la tercera edición del Foro Provincial de Jefaturas y Presidentes, un relevante encuentro que reunió a más de 250 directivos y jefes de cuarteles de toda la provincia de Córdoba.

Bajo el lema «Comunicar para fortalecer: Un mismo cuartel, distintas funciones, una responsabilidad compartida», la jornada se desarrolló el pasado sábado 26 de septiembre en las instalaciones del Centro de Capacitación y Programación que posee la entidad federativa en la Comuna de San Roque. El evento se consolidó como un espacio clave para la formación, el intercambio de experiencias y el debate sobre los desafíos actuales de la gestión institucional y operativa de los cuarteles.

En representación de la institución brinkmanense asistieron el secretario de la comisión directiva, Sergio Marquelo; el Jefe del Cuerpo Activo, Subcomisario Nicolás Varesio; y el integrante del cuerpo activo, Suboficial Mayor, Marcos Gottardi. La delegación local asistió en cumplimiento del cupo de directivos y jefaturas asignado por la organización, ante la ausencia justificada por muy atendibles razones particulares del presidente de la comisión, Carlos Páez.

Durante la intensa capacitación, que se extendió desde la hora 08:30 hasta las 16:30, los asistentes participaron de diversas disertaciones a cargo de destacadas especialistas como la Lic. Giselda Bernal, la docente Liliana Alejandra Demaría, la Dra. María Cristina Di Pietro y la Lic. Mónica Juncos. Los ejes temáticos abordados incluyeron:

• Comunicación efectiva y afectiva y la experiencia generada en los demás.

• Coaching ontológico y oratoria.

• Gestión de conflictos y del enfrentamiento al acuerdo entre quienes conducen una misma institución.

• Liderazgo compartido y el desafío de articular el trabajo conjunto entre las Comisiones Directivas y los Cuerpos Activos.

Con esta participación, la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Brinkmann reafirma su compromiso constante con la capacitación de sus cuadros de conducción, entendiendo que la profesionalización en la comunicación y el liderazgo institucional se traduce en un mejor servicio y fortalecimiento para toda la comunidad.