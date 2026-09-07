Dieron origen al primer Consorcio de Gestión de Caminos y Suelos de la Provincia

El Ministerio de Bioagroindustria llevó adelante el primer proceso de fusión especial entre el Consorcio Caminero N° 332 Chucul y el Consorcio de Conservación de Suelos N° 15 “Al Bol – Chucul”, dando origen al Consorcio de Gestión de Caminos y Suelos N° 1 Chucul.

La iniciativa, enmarcada en la Ley N° 11.059, permite articular en un mismo esquema las acciones que se desarrollan dentro y fuera de los establecimientos agropecuarios, con el objetivo de prevenir procesos de erosión y anegamientos, mejorar las condiciones productivas y garantizar la transitabilidad de los caminos rurales.

Esta fusión constituye la primera de una serie de integraciones previstas para 2026, que se concretarán luego de evaluar su conveniencia técnica y operativa, así como los beneficios que puedan generar para el desarrollo productivo y la resiliencia de la infraestructura rural.

Dentro de los establecimientos agropecuarios, el nuevo esquema permitirá trabajar junto a los productores en la sistematización de los campos, mediante prácticas y obras destinadas a conservar los suelos y favorecer el adecuado escurrimiento de las aguas desde las cuencas altas hacia las bajas.

En el espacio público, se fortalecerán las tareas de conservación y mantenimiento de los caminos rurales de tierra, fundamentales para la circulación de productores, trabajadores y vecinos, el traslado de la producción y la conectividad de las comunidades rurales.

Una política integral para el territorio rural

La creación del nuevo Consorcio se incorpora al esquema de gestión público-privada que Córdoba desarrolla para conservar y mejorar su infraestructura rural.

Actualmente, la Provincia cuenta con más de 57.000 kilómetros de caminos rurales no pavimentados, cuya conservación está a cargo de 286 Consorcios Camineros, agrupados en 20 Consorcios Regionales.

A este sistema se suma el Programa de Pavimentación, Mejora y Sistematización de Caminos Rurales, que se encuentra en ejecución desde fines de 2019 a partir de la Ley N° 10.546 y la creación del Consorcio Caminero Único (CCU). Este esquema permite avanzar en obras de pavimentación, enripiado y mejoramiento de caminos mediante un modelo de participación público-privada.

Estas políticas cuentan con los recursos del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA), creado por la Ley N° 10.679 y constituido con el 98% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural.