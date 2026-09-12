Diplomatura: Impulsan 2° Cátedra Abierta «Educación Sexual Integral -ESI»

La Secretaría de la Mujer del Gobierno de Córdoba invita a la segunda Cátedra Abierta «Educación Sexual Integral –ESI-«, que se dictará en el marco de la 8va Cohorte de la Diplomatura Universitaria de Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género 2026.

Este segundo encuentro de formación sobre una temática que es transversal a toda la sociedad, tiene lugar al cumplirse 20 años de la creación del programa de Educación Sexual Integral. Está destinada a docentes de todos los niveles, cursantes de la diplomatura y personas interesadas en general.

La cita es este sábado 12 de septiembre de 9:30 a 12:30 horas, de manera virtual, a través de la transmisión en vivo por el Canal de YouTube de la Secretaría de la Mujer.

Contenido que abordará:

La ESI como herramienta para la autonomía y el ejercicio de derechos

ESI como política pública: Marco normativo y alcances

Perspectiva de género en la ESI

Prevención de las violencias desde la educación

Construcción de vínculos saludables y no violentos

Diversidad, identidades y corporalidades

Abordaje de situaciones emergentes en espacios educativos

Prevención del abuso sexual en infancias y adolescencias ESI y entornos digitales: Exposición, riesgos y cuidados (Ciberbullying).

Con las disertaciones de:

Laura Sánchez (Argentina). Creadora e impulsora de la Guía y Ley Ema. Fundadora de Mundo Ema, convivencia digital y activista contra la violencia digital.

(Argentina). Creadora e impulsora de la Guía y Ley Ema. Fundadora de Mundo Ema, convivencia digital y activista contra la violencia digital. Jorgelina Andrea Marozzi (Argentina). Psicóloga y Mgtr. En Ciencias Sociales. Coordinadora del programa Educación Sexual Integral (ESI) del Ministerio de Educación de Córdoba.

(Argentina). Psicóloga y Mgtr. En Ciencias Sociales. Coordinadora del programa Educación Sexual Integral (ESI) del Ministerio de Educación de Córdoba. María Antonia Moreno Llaneza (España). Lic. en Filología Hispánica y especialista en violencia de género. Asesora de coeducación en el Instituto Asturiano de la Mujer.

(España). Lic. en Filología Hispánica y especialista en violencia de género. Asesora de coeducación en el Instituto Asturiano de la Mujer. Alba Rueda (Argentina). Activista trans y consultora internacional en políticas LGBTIQ+. Primera Subsecretaria de Políticas de Diversidad de Argentina.

(Argentina). Activista trans y consultora internacional en políticas LGBTIQ+. Primera Subsecretaria de Políticas de Diversidad de Argentina. Eduardo Mattio (Argentina). Dr. en Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Docente e investigador de feminismos y diversidades.

Lo que hay saber sobre la segunda Cátedra Abierta:

Es gratuita y para todo público: No requiere inscripción previa.

La participación es independiente a la de la Diplomatura Universitaria de Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género.

Para quienes estén cursando esta edición 2026 de la Diplomatura, l a participación es optativa.

a participación es optativa. Se otorgará certificación de participación, tanto para las estudiantes de la Diplomatura como para el público en general.

La Educación Sexual Integral protege derechos, salva vidas y defenderla depende de todas las personas.

Las Cátedras Abiertas tienen el propósito de ampliar el acceso a contenidos estratégicos de la Diplomatura, una propuesta académica impulsada por el Gobierno de Córdoba a través de la Secretaría de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo; la Red de Universidades por la No Violencia hacia las Mujeres que nuclea Universidades Públicas y Privadas de la provincia de Córdoba y, Organismos Regionales e Internacionales.

Por más información comunicarse por WhatsApp al +54 9 351 733-8098 o vía mail a DiplomaturaContralaViolencia@cba.gov.ar.