Dispusieron operativo de seguridad para el encuentro entre Belgrano y River

El Ministerio de Seguridad, a través del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (CO.SE.DE.PRO.), diagramó el operativo de seguridad para el encuentro entre Belgrano y River Plate, que se disputará el domingo 18 de octubre, a las 20:15, en el estadio Mario Alberto Kempes.

La reunión fue presidida por el titular de la cartera de seguridad deportiva, Marcelo Frossasco y contó con la participación de autoridades del Ministerio de Seguridad de Córdoba y de la Nación, las áreas de Diseño y Planificación de la Policía de Córdoba, la Agencia Córdoba Deportes, la Municipalidad de Córdoba —a través del Ente de Fiscalización y Control—, Defensa Civil, Bomberos, DUAR y representantes dirigenciales de ambos clubes.

El operativo prevé la afectación de aproximadamente 1.500 agentes, entre personal de la Policía de Córdoba, unidades especiales, Antinarcotráfico, seguridad privada, UTEDYC, Bomberos, DUAR y los demás organismos intervinientes.

En materia sanitaria, se dispondrá de cinco ambulancias y carpas sanitarias con rescatistas. Además, se implementará el programa Tribuna Segura, con controles de identidad y verificación de restricciones de ingreso.

El ministro de Seguridad, Juna Pablo Quinteros, expresó: “Estamos trabajando de manera coordinada con todos los organismos y los clubes para que el partido se desarrolle con orden y prevención. La planificación comienza mucho antes del inicio del encuentro: incluye los controles en las rutas, los accesos al estadio, la asistencia sanitaria y la desconcentración. Queremos que las familias puedan disfrutar del fútbol y regresar tranquilas a sus hogares”.

*Ingresos y estacionamientos*

Los portones del estadio abrirán a las 17:15, mientras que los estacionamientos, no abonados, estarán habilitados desde las 16.

*Ingreso de la parcialidad de River Plate:*

* Acceso por la zona norte.

* Ubicación en la popular Willington.

* Ingreso por portón 3 y auxiliar norte.

* Estacionamiento en Parque Kempes Norte y playas 2 a 6.

Se realizarán controles preventivos sobre la parcialidad de River Plate en el sector de Toledo, sobre la autopista Córdoba-Rosario. Se prevé el arribo de cuatro colectivos al mediodía.

*Ingreso de la parcialidad de Belgrano:*

* Acceso por la zona sur.

* Ubicación en la popular Artime, platea Gasparini y platea Ardiles.

* Ingreso a la platea Ardiles por portón 1; a la popular Artime, por portón 1 bis, y por el auxiliar sur; y platea Gasparini por portón 4.

* Estacionamiento en Parque Kempes Sur, rotonda central y playa 1 de Caminos de las Sierras.