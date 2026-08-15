Docentes comenzaron nueva cohorte del curso «Piensa en Voz»

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba puso en marcha una nueva cohorte del curso “Piensa en Voz”, una propuesta orientada a fortalecer el cuidado integral de la voz como una dimensión fundamental del bienestar docente.

El encuentro de apertura se realizó el miércoles 12 de agosto, de manera virtual y sincrónica, y reunió acerca de 400 docentes y equipos directivos de instituciones educativas de gestión estatal y privada, pertenecientes a todos los niveles y modalidades, tanto de la ciudad de Córdoba como del interior provincial.

La iniciativa es impulsada por la Subdirección de Entornos Educativos Saludables de la Dirección General de Bienestar Educativo del Ministerio de Educación, en articulación con profesionales fonoaudiólogas de los hospitales Córdoba y Pediátrico, dependientes del Ministerio de Salud, en el marco de las políticas de bienestar educativo de BienCba.

La formación tiene como objetivo promover la salud y el cuidado de la voz docente, con especial énfasis en la prevención de afecciones y patologías vinculadas con su uso intensivo. A través de diferentes herramientas y estrategias, se busca favorecer la incorporación de hábitos foniátricos saludables que acompañen a las y los educadores durante su trayectoria profesional.

El equipo de fonoaudiólogas que participa de la propuesta cuenta con más de 13 años de experiencia en el acompañamiento y la formación de docentes, lo que permite abordar el cuidado de la voz desde una perspectiva específica, situada y vinculada con las características propias del trabajo educativo.

La secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, destacó: “Esta capacitación constituye una herramienta concreta de cuidado y bienestar. Desde esta gestión generamos las condiciones para que también pueda llegar a los institutos de formación docente de toda la provincia, de manera que nuestros futuros docentes incorporen desde su formación inicial conocimientos y hábitos para cuidar la voz, una herramienta fundamental para el ejercicio de la profesión”.

Por su parte, la subdirectora de Entornos Educativos Saludables, Estefanía Chapuy, señaló: “Buscamos brindar a los docentes herramientas y estrategias de cuidado que se conviertan en factores protectores y los acompañen a lo largo de toda su trayectoria profesional. El acompañamiento de especialistas en fonoaudiología enriquece este proceso y favorece la incorporación de hábitos saludables en la práctica cotidiana”.

Participaron del lanzamiento Claudia Maine; el director general de Bienestar Educativo, Juan José Castellano; y Estefanía Chapuy, junto a los equipos técnicos y profesionales responsables de la formación.

El curso cuenta con puntaje docente y una certificación de 70 horas reloj. Se trata de una propuesta de oferta permanente que contempla dos cohortes anuales: una modalidad semipresencial destinada a docentes de la ciudad de Córdoba y otra completamente virtual para docentes del interior provincial. La convocatoria se realiza a través de la Red Provincial de Formación Docente Continua.