Docentes de 3° grado: Buscan fortalecer aprendizaje de Lengua y Matemática

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, puso en marcha una propuesta de formación destinada a docentes de 3er grado que busca fortalecer el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de aprendizajes de Lengua y Matemática, con atención a la relación entre comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos.

El primero de los talleres previstos se llevó adelante en Villa Santa Rosa y contó con la participación de docentes y supervisores de los departamentos Río Primero y Río Segundo. La propuesta contempla el trabajo en grupos de 80 docentes de 3er grados de las escuelas de gestión pública de la provincia, y forma parte de una serie de 16 encuentros que se desarrollarán en las diferentes regiones de inspección.

La jornada contó con la participación de autoridades del Ministerio de Educación y el intendente local, Daniel Kieffer, y su equipo de trabajo. El taller estuvo a cargo de Laura Vélez, en el área de Matemática, y Silvia Lanza, en Lengua, bajo una modalidad de trabajo articulada entre campos. Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados con la comprensión lectora, partiendo de la pregunta “¿Qué es leer?” y profundizando en los procesos que intervienen en la lectura y la comprensión.

A partir de allí, el trabajo se vinculó específicamente con los problemas matemáticos. Uno de los ejes fue la reescritura de problemas, como estrategia para reconocer y familiarizarse con formas de enunciación y preguntas propias del lenguaje matemático, formas que requieren ser enseñadas de manera explícita en la escuela. Otro de los conceptos centrales fue el de representación: comprender un problema matemático implica también poder representarlo de diferentes maneras, ya sea mediante tablas, pictogramas, cuadros de relaciones, gráficos, símbolos o material concreto. Estas estrategias permiten abordar un mismo problema con distintos recursos que favorecen su comprensión.

En este marco, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, remarcó: “Fortalecer los aprendizajes requiere mirar con atención qué y cómo están aprendiendo nuestros estudiantes y, a partir de esa evidencia, acompañar a los docentes con herramientas concretas para la enseñanza. Como plantea nuestro gobernador Martín Llaryora, la educación es una prioridad y eso implica estar cerca de cada escuela y de cada docente. Articular la comprensión lectora con la resolución de problemas matemáticos nos permite trabajar sobre capacidades fundamentales para que nuestros estudiantes aprendan más y mejor”

Por su parte, la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, mencionó: “A la luz de los resultados de las evaluaciones Aprender 2024, el desafío que nos convoca es la continuidad de esos resultados, pensando que las pruebas estandarizadas son una foto del sistema y un instrumento de alto valor para la toma de decisiones con evidencia, aunque no el único. Este dispositivo se ha diseñado como un espacio de trabajo activo y colectivo, un taller que llega al territorio para hacer y construir conocimiento pedagógico y didáctico situado y con atención a los problemas de enseñanza reales de los terceros grados”.

La propuesta también recupera situaciones frecuentes durante la lectura, como el desconocimiento de palabras o las diferencias en los significados que adquieren según el contexto. En este sentido, se plantea la importancia de que la escuela enseñe estrategias de comprensión, lingüísticas y metacognitivas, que permitan a las y los estudiantes tomar conciencia de los procesos que se ponen en juego en la comprensión de un texto.

Los talleres están pensados específicamente para el trabajo con estudiantes de 3er grado y buscan acompañar y fortalecer los resultados alcanzados en las evaluaciones Aprender, con vistas al dispositivo de evaluación previsto para este año. En este marco, la propuesta se articula además con materiales de trabajo disponibles para docentes, entre ellos los cuadernillos con material liberado de Aprender y Prisma ideados para enriquecer las propuestas de enseñanza con actividades de opción múltiple las cuales requieren abordajes específicos en el aula.

De esta manera, la iniciativa resulta en un espacio de formación situada que permite a las y los docentes revisar estrategias de enseñanza, fortalecer aprendizajes fundamentales y acompañar las trayectorias escolares de las y los estudiantes de 3er grado.