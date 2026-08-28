Participaron 12 mil estudiantes de todos los niveles, en Olimpiada Cordobesa de Matemática (Regional)

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, llevó adelante la instancia regional de la Olimpiada Cordobesa de Matemática (OCM), de la que participaron 12 mil estudiantes de todos los niveles del sistema escolar.

Esta iniciativa se enmarca en el Compromiso Alfabetizador Córdoba, el Programa TransFORMAR@Cba y es una de las propuestas estratégicas de Córdoba Aprende en Acción.

El propósito central fue profundizar en los aprendizajes de Matemática favoreciendo el desarrollo de las capacidades fundamentales y el trabajo colaborativo. La convocatoria abarcó Educación Primaria, Secundaria, Superior y de la modalidad Jóvenes y Adultos.

En esta línea, en el certamen regional se propusieron situaciones problemáticas que demandaron la interpretación y el análisis de la información, la búsqueda de regularidades, la selección de estrategias de resolución y la elaboración de explicaciones matemáticas.

“Esta Olimpiada expresa una manera de enseñar y aprender Matemática que pone a los estudiantes en el centro, los desafía a pensar, a buscar estrategias y a construir soluciones junto a otros. Como nos plantea el gobernador Martín Llaryora, queremos una educación que garantice aprendizajes de calidad y genere más oportunidades en cada rincón de Córdoba”, dijo el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Y remarcó además el compromiso de escuelas y comunidades educativas con ese desafío, evidenciado en la amplia participación.

Por su parte, la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela C. Peretti, comentó: “Nos llena de orgullo ver cómo esta convocatoria moviliza a comunidades educativas de todos los Niveles y Modalidades en cada rincón de nuestra Provincia. Ver a miles de estudiantes pensando y trabajando en equipo, compartiendo estrategias y construyendo soluciones nos demuestra que la innovación educativa ocurre cuando el conocimiento se pone en movimiento”.

Agrupado en equipos de dos o tres integrantes, los estudiantes trabajaron en la resolución de situaciones problemáticas. La convocatoria alcanzó a:

3818 estudiantes de 4° a 6° grado de Educación Primaria.

8247 estudiantes de Educación Secundaria.

678 estudiantes de la modalidad Jóvenes y Adultos.

97 estudiantes de la modalidad Especial y Hospitalaria

101 estudiantes de los Profesorados de Educación Inicial, de Educación Primaria y de Educación Secundaria en Matemática, de Educación Superior.

Laura Vélez, coordinadora de la Olimpiada Cordobesa de Matemática, subrayó: “Estos días en toda la provincia se vivió una fiesta matemática, donde docentes y estudiantes pusieron a prueba todos sus conocimientos”.

Los equipos que se destaquen en este certamen regional participarán de los certámenes provinciales que se desarrollarán en septiembre y octubre. Las novedades sobre los resultados de esta instancia regional y las próximas instancias se publicarán en la página web de Igualdad y Calidad.