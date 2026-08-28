Finalizaron evaluación de la instancia Regional de la 58° Feria de Ciencias 2026

Los ministerios de Educación y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba finalizaron el proceso de evaluación de la instancia regional de la 58.ª Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación «Alberto Maiztegui» 2026.

De los trabajos analizados, 149 fueron destacados o distinguidos para participar de la próxima etapa, que tendrá lugar el 8 de septiembre en la ciudad de Córdoba.

La evaluación estuvo a cargo de una comisión provincial integrada por más de 200 docentes y especialistas con experiencia en ferias y proyectos educativos, quienes recibieron formación específica para desarrollar una valoración con enfoque formativo.

El análisis contempló el cumplimiento de los requisitos de participación y aspectos didáctico-pedagógicos, disciplinares y comunicacionales, con especial atención a la originalidad, la creatividad y el aporte de cada propuesta a la mejora de la enseñanza y los aprendizajes.

Todos los equipos participantes recibirán sus respectivas devoluciones, que se sumarán a las valoraciones realizadas durante la instancia escolar e institucional.

«La Feria pone en valor una forma de aprender en la que nuestros estudiantes investigan, se preguntan, crean, experimentan y comparten lo que saben. Como plantea el gobernador Martín Llaryora, queremos una educación conectada con los desafíos de este tiempo, que despierte vocaciones y amplíe oportunidades para que cada estudiante pueda desarrollar sus capacidades. Detrás de los 695 proyectos presentes en el evento regional hay un enorme trabajo de estudiantes, docentes, directivos y comunidades educativas de toda la provincia», destacó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

«Desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica apostamos fuertemente a vincular la educación con el sector productivo. La Feria de Ciencias ‘Alberto Maiztegui’ es el espacio donde el ingenio de nuestros estudiantes y el enfoque STEAM se transforman en soluciones concretas y proyectos innovadores que potenciarán el futuro desarrollo de Córdoba.» Sostuvo el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba Fernando Sibilla.

Sobre la instancia provincial

La jornada será una nueva oportunidad para socializar las experiencias, intercambiar saberes y valorar las producciones construidas en las instituciones educativas. La participación se organizará en los siguientes formatos:

Exposición presencial (84 proyectos). Estudiantes y docentes presentarán y defenderán sus trabajos ante una comisión evaluadora provincial. Participarán 64 proyectos de los niveles Inicial, Primario y Secundario; 15 de institutos de Formación Docente; y cinco de Educación Superior Técnico Profesional. De esta valoración surgirán los 18 trabajos que representarán a Córdoba en la instancia nacional.

Estudiantes y docentes presentarán y defenderán sus trabajos ante una comisión evaluadora provincial. Participarán 64 proyectos de los niveles Inicial, Primario y Secundario; 15 de institutos de Formación Docente; y cinco de Educación Superior Técnico Profesional. De esta valoración surgirán los 18 trabajos que representarán a Córdoba en la instancia nacional. Muestra multimedia virtual asincrónica (65 proyectos). Los trabajos distinguidos se compartirán mediante producciones audiovisuales que estarán disponibles en línea durante la jornada, sin la presencia de sus autores.

Los trabajos distinguidos se compartirán mediante producciones audiovisuales que estarán disponibles en línea durante la jornada, sin la presencia de sus autores. Proyectos universitarios (22 propuestas). También se socializarán, en formato de conferencia, experiencias educativas de universidades de Córdoba, con el propósito de fortalecer la articulación con el nivel superior.

Innovación y compromiso en las aulas

Las propuestas abordan una amplia diversidad de temáticas vinculadas con el enfoque STEAM, que integra ciencias, tecnologías, artes y matemática. Cada proyecto refleja el trabajo colaborativo, la innovación pedagógica y el compromiso de estudiantes, docentes y comunidades educativas de todo el territorio provincial.

La Feria se desarrolla en el marco de la iniciativa Córdoba Aprende en Acción y es organizada de manera conjunta por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba.

Los Proyectos destacados de la instancia Regional que pasan a la Instancia Provincial pueden consultarse en:

Exposición presencial:

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SIDPyTE/SDCyAI/feria-de-cie-tec-art-e-inn/2026/doc/proyectos_regional_destacados_para_la_provincial_presencial.pdf

Muestra virtual:

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SIDPyTE/SDCyAI/feria-de-cie-tec-art-e-inn/2026/doc/proyectos_regional_distinguidos_para_la_provincial_virtual.pdf