Finalizaron evaluación de la instancia Regional de la 58° Feria de Ciencias 2026

Los ministerios de Educación y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba finalizaron el proceso de evaluación de la instancia regional de la 58.ª Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación «Alberto Maiztegui» 2026.
De los trabajos analizados, 149 fueron destacados o distinguidos para participar de la próxima etapa, que tendrá lugar el 8 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
La evaluación estuvo a cargo de una comisión provincial integrada por más de 200 docentes y especialistas con experiencia en ferias y proyectos educativos, quienes recibieron formación específica para desarrollar una valoración con enfoque formativo.
El análisis contempló el cumplimiento de los requisitos de participación y aspectos didáctico-pedagógicos, disciplinares y comunicacionales, con especial atención a la originalidad, la creatividad y el aporte de cada propuesta a la mejora de la enseñanza y los aprendizajes.
Todos los equipos participantes recibirán sus respectivas devoluciones, que se sumarán a las valoraciones realizadas durante la instancia escolar e institucional.
«La Feria pone en valor una forma de aprender en la que nuestros estudiantes investigan, se preguntan, crean, experimentan y comparten lo que saben. Como plantea el gobernador Martín Llaryora, queremos una educación conectada con los desafíos de este tiempo, que despierte vocaciones y amplíe oportunidades para que cada estudiante pueda desarrollar sus capacidades. Detrás de los 695 proyectos presentes en el evento regional hay un enorme trabajo de estudiantes, docentes, directivos y comunidades educativas de toda la provincia», destacó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.
«Desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica apostamos fuertemente a vincular la educación con el sector productivo. La Feria de Ciencias ‘Alberto Maiztegui’ es el espacio donde el ingenio de nuestros estudiantes y el enfoque STEAM se transforman en soluciones concretas y proyectos innovadores que potenciarán el futuro desarrollo de Córdoba.» Sostuvo el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba Fernando Sibilla.
Sobre la instancia provincial
La jornada será una nueva oportunidad para socializar las experiencias, intercambiar saberes y valorar las producciones construidas en las instituciones educativas. La participación se organizará en los siguientes formatos:
- Exposición presencial (84 proyectos). Estudiantes y docentes presentarán y defenderán sus trabajos ante una comisión evaluadora provincial. Participarán 64 proyectos de los niveles Inicial, Primario y Secundario; 15 de institutos de Formación Docente; y cinco de Educación Superior Técnico Profesional. De esta valoración surgirán los 18 trabajos que representarán a Córdoba en la instancia nacional.
- Muestra multimedia virtual asincrónica (65 proyectos). Los trabajos distinguidos se compartirán mediante producciones audiovisuales que estarán disponibles en línea durante la jornada, sin la presencia de sus autores.
- Proyectos universitarios (22 propuestas). También se socializarán, en formato de conferencia, experiencias educativas de universidades de Córdoba, con el propósito de fortalecer la articulación con el nivel superior.
Innovación y compromiso en las aulas
Las propuestas abordan una amplia diversidad de temáticas vinculadas con el enfoque STEAM, que integra ciencias, tecnologías, artes y matemática. Cada proyecto refleja el trabajo colaborativo, la innovación pedagógica y el compromiso de estudiantes, docentes y comunidades educativas de todo el territorio provincial.
La Feria se desarrolla en el marco de la iniciativa Córdoba Aprende en Acción y es organizada de manera conjunta por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba.
Los Proyectos destacados de la instancia Regional que pasan a la Instancia Provincial pueden consultarse en:
- Exposición presencial:
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SIDPyTE/SDCyAI/feria-de-cie-tec-art-e-inn/2026/doc/proyectos_regional_destacados_para_la_provincial_presencial.pdf
- Muestra virtual:
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SIDPyTE/SDCyAI/feria-de-cie-tec-art-e-inn/2026/doc/proyectos_regional_distinguidos_para_la_provincial_virtual.pdf