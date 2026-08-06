Docentes: Inscriben para nueva edición de propuesta formativa «Educación Financiera en el Aula»

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional perteneciente a la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, junto con Asociación Conciencia y Banco Supervielle, anuncia una nueva edición de la propuesta formativa «Educación Financiera en el aula, aportes para docentes de Educación Secundaria».

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó al respecto: «En Córdoba entendemos que la educación financiera ya no es un conocimiento complementario, sino un saber indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Por eso seguimos fortaleciendo la formación docente con propuestas innovadoras que acercan herramientas concretas para que cada estudiante pueda proyectar su futuro con mayor libertad, responsabilidad y oportunidades.»

Por su parte, Gabriela C. Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, comentó: “Esta propuesta formativa busca dar respuesta a la necesidad de un abordaje transversal y progresivo de saberes económicos en las escuelas. Queremos fortalecer al docente como agente multiplicador, acompañándolo con herramientas concretas para que sus estudiantes construyan un criterio propio y tomen decisiones responsables, conscientes y situadas”.

El dispositivo tiene como propósito central democratizar el acceso a la educación financiera en el Nivel Secundario, concibiéndola como un conocimiento esencial para la vida cotidiana y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

La propuesta se sustenta en la Ley Provincial N° 11.023, que crea el Programa de Alfabetización Económica y Financiera, e integra las orientaciones del documento «Educación Económica y Financiera en el Diseño Curricular de la provincia de Córdoba».

El trayecto se estructura en sintonía con los cuatro conceptos estructurantes del documento curricular: Recursos económicos y transacciones, planificación y gestión de las finanzas, riesgo y beneficio en las decisiones económicas y financieras, y entorno económico y financiero.

Además, incorpora una perspectiva de género e interseccional que problematiza las desigualdades en la distribución de recursos, ingresos y trabajos de cuidado, promoviendo la participación protagónica de los y las estudiantes en el análisis del rol del Estado, la sostenibilidad, la seguridad en entornos digitales y la prevención de fraudes y ludopatía digital.

Natalia González, directora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, manifestó: “El propósito de esta propuesta es ampliar los horizontes sociales y culturales de las y los jóvenes, promoviendo el pensamiento crítico, la participación ciudadana y el desarrollo de proyectos de vida autónomos”

En esta réplica del curso se consolida un trabajo articulado entre el sector público y organizaciones de la sociedad civil y del sector financiero. La propuesta contempla contenidos esenciales como finanzas personales, sistema financiero argentino, presupuestos, inversiones, nuevas tecnologías, derechos del consumidor financiero, entre otros contenidos.

El curso inicia el 7 de agosto y las inscripciones se realizan a través de la web de Igualdad y Calidad el lunes 3 de agosto. Para obtener la acreditación final de 20 horas, los y las cursantes deberán asistir al único encuentro sincrónico el viernes 7 de agosto de 18:00 a 20:00 hs, completar las actividades asincrónicas «Educación Financiera para Jóvenes – Supervielle» y completar el Formulario de Evaluación Final dentro del mismo plazo.