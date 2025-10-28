ECODAIC llevó a cabo jornada de formación en situaciones críticas dentro de Hospitales

El Ente Córdoba de Ablación e Implante (ECODAIC) llevó a cabo una jornada de formación orientada a brindar herramientas y técnicas de comunicación en situaciones críticas dentro del ámbito hospitalario. El encuentro abordó especialmente la comunicación en el final de la vida y en los procesos de donación de órganos y tejidos originados por el cese de funciones encefálicas o circulatorias.

La capacitación estuvo destinada a médicos/as, enfermeros/as, instrumentadores/as y otros profesionales que se desempeñan en áreas críticas de hospitales públicos y privados de la provincia, y que habitualmente mantienen contacto con las familias de potenciales donantes. En total participaron 70 profesionales de salud.

La disertación estuvo a cargo del doctor Martín Torres, responsable de la capacitación interna del ECODAIC y coordinador del Comité de Docencia y Capacitación del organismo. Lo acompañaron Paula Colella, comunicadora del ECODAIC, y Mariel Giraudo, psicóloga del Hospital Arturo Illia.

El objetivo principal de la jornada fue ofrecer herramientas prácticas para mejorar la comunicación con familiares de pacientes en situaciones de alta carga emocional, como el diagnóstico de muerte o el fallecimiento. La propuesta apuntó también a reducir el estrés del personal sanitario que enfrenta este tipo de contextos.

Para Romina Quiroga, directora del ECODAIC, comunicar una mala noticia en el ámbito sanitario “es una de las tareas más difíciles que enfrentan los equipos de salud, por las implicancias que tiene en la vida de las personas”.

En ese sentido, señaló: “Esta tarea suele recaer en los equipos médicos, que muchas veces no han recibido formación específica para afrontarla. Por eso impulsamos este tipo de capacitaciones, que fortalecen la comunicación y el acompañamiento a las familias”.

Asimismo, Quiroga destacó que uno de los propósitos del ECODAIC es “promover el compromiso de todos los hospitales y clínicas de la provincia con los procesos de procuración”, y que “la formación continua y el conocimiento científico son claves para optimizar cada etapa del proceso”.

Por su parte, Martín Torres subrayó la importancia de fortalecer la comunicación en salud: “El desafío es que la comunicación esté más presente y activa, con conciencia sobre el peso de cada palabra o gesto en momentos tan delicados como un diagnóstico inesperado o el fallecimiento de una persona. La comunicación humanizada, basada en la empatía y el trabajo en equipo interdisciplinario, es esencial”.

Durante la capacitación también se abordó la necesidad de acompañar a las familias en el inicio del proceso de duelo, brindando información clara y un diálogo respetuoso sobre la situación de la persona fallecida.

Por último, remarcó Torres, la necesidad de que estos profesionales, además de una gran vocación y sensibilidad, posean una especialización rigurosa en comunicación. «Dicha formación debe priorizar las necesidades familiares, sus perspectivas culturales (cosmovisiones) y la deferencia absoluta hacia la autonomía de cada decisión individual.»

El encuentro se realizó el pasado viernes en el Salón de Usos Múltiples del Laboratorio de Hemoderivados. Participaron coordinadores de trasplante, fellows en procuración y miembros del equipo interdisciplinario del ECODAIC.