Operativo Dengue en Brinkmann: Personal Municipal recorre los barrios

Personal Municipal del Area de Salud del Gobierno de Brinkmann, continúa visitando las viviendas de los diferentes barrios en el marco del #OperativoDengue2025.

En estos días se están recorriendo las manzanas de Barrio Gandolfo, para continuar luego hacia el sur.

Comunicado a población

Solicitamos a la comunidad colaboración con el operativo.

Importante: después de la lluvia, eliminá recipientes con agua, vaciá y limpiá aquellos que acumulen agua, como macetas, baldes o neumáticos.

La prevención comienza en casa.

¡No criemos el dengue!