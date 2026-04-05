Educación acompañó lanzamiento de la edición 2026 del Programa Enlazar+

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, acompañó el lanzamiento de la edición 2026 del programa Enlazar+, impulsado por la Fundación Córdoba Mejora, consolidando un modelo que articula de manera directa la escuela con el mundo del trabajo y la continuidad de estudios superiores.

El anuncio se realizó ante más de 250 directivos y docentes de toda la provincia, y contó con la participación del ministro de Educación, Horacio Ferreyra; la presidenta de la Fundación Córdoba Mejora, Natalia Buttigliengo; el director de la Fundación, Juan Pablo Cmet; y la subsecretaria de Coordinación Educativa, Andrea Fessia.

En este marco, uno de los hitos centrales es la implementación de la Resolución Ministerial 340/25, que otorga reconocimiento oficial a los trayectos formativos del programa.

Esta certificación alcanza tanto a estudiantes como a docentes, jerarquizando las competencias desarrolladas en espacios clave como Formación para la Vida y el Trabajo y Formación en Ambientes de Trabajo.

De este modo, Córdoba avanza en la consolidación de una política educativa que garantiza que cada estudiante no solo transite su escolaridad, sino que egrese con herramientas concretas para su inserción laboral, la continuidad educativa y el desarrollo de su proyecto de vida.

Ferreyra destacó el carácter estratégico de esta iniciativa y su alineación con las políticas provinciales: “Bajo la mirada de nuestro gobernador Martín Llaryora, en Córdoba entendemos que la educación es el motor del desarrollo productivo”.

Y agregó: “Con la Resolución 340/25 estamos institucionalizando el derecho de que cada joven egrese con una certificación que acredite sus capacidades, transformando el aula en un puente real hacia el empleo y los estudios superiores”.

Buttigliengo valoró el acompañamiento provincial y la proyección del programa: “Hoy damos un paso clave: pasamos de impactar en miles de personas a consolidar comunidades educativas y productivas articuladas. Al certificar estos saberes junto al Ministerio, aseguramos que el talento de Córdoba se vincule con oportunidades reales, con estándares de calidad y una mirada de futuro”.

A su vez, Cmet señaló: “Enlazar+ demuestra que cuando la escuela y el sector productivo trabajan de manera articulada, se generan trayectorias formativas con sentido y proyección. Este programa permite que cada estudiante no solo adquiera conocimientos, sino que desarrolle competencias reales para su inserción laboral y la continuidad de sus estudios, con una trazabilidad clara y validada por el sistema educativo”.

Fessia, resalto que esta vinculación garantiza una trazabilidad educativa potente.

La certificación, tanto para alumnos como para docentes, funciona como un mensaje claro para el sector socioproductivo: los jóvenes de Córdoba cuentan con un respaldo de calidad que los posiciona de manera competitiva ante los desafíos del mundo actual.

Una puente al mundo del trabajo

El programa Enlazar+ celebra 15 años de desarrollo sostenido, con impacto en 160 escuelas y más de 7.500 estudiantes, y una red de vinculación que supera las 400 empresas en toda la provincia.

Para el ciclo 2026, las y los participantes accederán a seis módulos de formación intensiva, experiencias en entornos reales de trabajo, visitas a plantas industriales y espacios de articulación directa con el sector socioproductivo. Esta dinámica fortalece una trazabilidad educativa que conecta la formación escolar con demandas concretas del mundo laboral.

Asimismo, la certificación oficial para docentes reconoce su rol clave en la implementación de estos trayectos, consolidando procesos de formación continua y elevando la calidad educativa en todo el territorio provincial.

Con esta iniciativa, Córdoba reafirma una política pública que integra educación, producción y comunidad, promoviendo más oportunidades para jóvenes en cada rincón de la provincia y consolidando un modelo de desarrollo con inclusión, equidad y proyección.