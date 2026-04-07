UPC inicia ciclo lectivo 2026 con un crecimiento sin precedentes

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) dio inicio al ciclo lectivo 2026, consolidando un proceso de crecimiento sin precedentes que superó las 26.400 preinscripciones para toda su oferta académica.

Las actividades aúlicas se desarrollan plenamente en las cuatro facultades (Arte y Diseño; Turismo y Ambiente; Educación y Salud; Educación Física); en el Instituto de Gestión e Innovación Tecnológica y Productiva (IGTP); y en las 12 sedes regionales, acercando la educación pública universitaria a los distintos departamentos de la provincia.

El proceso de expansión territorial de la casa de estudios tuvo una respuesta masiva por parte de la comunidad. Entre las 12 sedes regionales, se destacan por su gran convocatoria de aspirantes la Sede Regional Río Tercero, con 1.090 preinscripciones; la Sede Regional Cruz del Eje, con 884; y la Sede Regional Bell Ville «Mariano Moreno», con 697.

En la sede Capital, la Facultad de Arte y Diseño (FAD) lidera con 10.346 aspirantes, seguida de la Facultad de Turismo y Ambiente (FTA) con 2.388; la Facultad de Educación Física (FEF), con 2.046; y la Facultad de Educación y Salud (FES), con 1.989.

El IGTP, por su parte, concentró el récord de 2667 preinscripciones para sus numerosas propuestas del campo tecnológico y productivo.

“La UPC los va a acompañar en sus caminos, en esta trayectoria que no es sólo académica: es uno de los momentos más importantes de sus vidas, del que se llevarán los mejores recuerdos. Transiten con disfrute y con el compromiso que significa iniciar sus estudios en el marco de una universidad pública a la que hay que defender, sobre todo en el momento que vivimos a nivel nacional con el sistema universitario”, expresó la rectora, Julia Oliva Cúneo.

“El inicio del ciclo lectivo con 12 sedes regionales en funcionamiento es el resultado de un compromiso firme con la federalización de la educación superior; llegar a cada rincón de Córdoba con propuestas que responden a las realidades locales es nuestra prioridad institucional”, añadió.

Este ciclo lectivo es especialmente significativo, ya que marca el inicio de clases en cinco nuevas sedes regionales: Villa Carlos Paz, Marcos Juárez, Cruz del Eje, Mina Clavero y Las Varillas, que se suman a las sedes que ya contaron con cohorte en el 2025: Bell Ville, Capilla del Monte, Río Tercero, Morteros, Laboulaye, Villa Dolores y Deán Funes.

Dentro de la amplia oferta educativa de la UPC, las carreras que concentran la mayor cantidad de aspirantes son:

• Tecnicatura Universitaria en Diseño Gráfico: 2.589.

• Profesorado de Educación Física: 1.800.

• Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial: 1.282.

• Tecnicatura Universitaria en Marketing y Negocios Digitales: 1.064.

• Licenciatura en Administración de Empresas: 1.007.

• Licenciatura en Psicopedagogía: 964.

El récord de preinscripciones para la cohorte 2026 de la UPC representa un crecimiento del 30 por ciento en relación con el año anterior.