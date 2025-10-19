Educación convoca a Jornada Pedagógica de Matemáticas para la Formación Docente

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección General de Educación Superior (DGES), invita a docentes y estudiantes de nivel superior a participar de la Jornada Pedagógica de Matemática para la Formación Docente, que se realizará el próximo 22 de octubre de 2025, de 18:00 a 19:30, en modalidad virtual.

El evento podrá seguirse por el canal de Youtube del Ministerio de Educación, o bien ingresando por aquí.

La propuesta constituye un espacio de formación y diálogo pedagógico orientado a enriquecer la enseñanza de la matemática en la formación docente, promoviendo prácticas que favorezcan el desarrollo del pensamiento matemático desde una mirada articulada, reflexiva y transformadora.

Eje temático: La enseñanza de saberes sobre el sistema de numeración decimal (SND) en la transición de la escuela primaria a la escuela secundaria.

La jornada está dirigida a docentes y estudiantes de Profesorados de Educación Primaria y de Educación Secundaria, tanto de instituciones de gestión estatal como privada de la provincia de Córdoba.

Objetivos del encuentro:

Promover la articulación entre niveles educativos y fortalecer las prácticas docentes.

Analizar críticamente las actividades propuestas en los libros de texto para la enseñanza del SND.

Evaluar cómo las metodologías y los materiales didácticos influyen en la comprensión del sistema por parte de los estudiantes.

Reflexionar sobre los desafíos y enfoques didácticos en la enseñanza del sistema de numeración decimal.

Esta jornada representa una oportunidad para fortalecer la formación docente desde una perspectiva crítica y situada, promoviendo prácticas de enseñanza que favorezcan la comprensión profunda del sistema de numeración decimal y su continuidad entre niveles educativos.

Inscripciones:

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/RedProvincial/Capacitacion/cursos-me.php

Consultas: dgesinvestigacion@gmail.com