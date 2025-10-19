Docentes participaron de Simposio sobre la Inteligencia Artificial

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección de Tecnología en la Educación —dependiente de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación— llevó adelante una nueva edición del Simposio de Docentes Innovadores, Disruptivos y Creativos: “Docentes Inteligentes”.

La actividad se desarrolló los días 15 y 16 de octubre en seis sedes simultáneas: Villa María, San Francisco, Villa Dolores, Deán Funes, Río Cuarto y Córdoba Capital, y convocó a educadores y educadoras de toda la provincia para compartir experiencias, dialogar sobre sus prácticas en el aula y explorar los potenciales de la inteligencia artificial aplicada a la educación.

El ministro de Educación, Horacio A. Ferreyra, expresó: “Acompañar a los y las docentes en estos espacios es fundamental para seguir construyendo una educación que innove con sentido. La inteligencia artificial nos desafía a repensar nuestras prácticas y a poner la tecnología al servicio del aprendizaje y la formación integral de nuestros estudiantes.”

La propuesta se centró en el trabajo con experiencias locales, el intercambio de saberes entre docentes, la construcción de un repositorio común de prácticas y la reflexión sobre los usos, límites y sentidos educativos de la inteligencia artificial en los espacios escolares.

En relación al encuentro, la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela C. Peretti, destacó: “Queremos reconocer el trabajo de todos y todas las docentes que, en cada localidad de nuestra provincia, están enseñando con y sobre tecnología, de una manera comprometida e innovadora.”

Por su parte, el director de Tecnología en la Educación, Gabriel Scarano, agregó: “Este encuentro evidencia con claridad la amplitud del programa TecnoPresente: nos reunimos a trabajar con y sobre tecnología, poniendo el foco en la inteligencia artificial generativa y compartiendo excelentes prácticas ya presentes en toda la provincia.”

Cabe señalar que la participación en el simposio implicó un trabajo previo, mediante la presentación de un relato en video (de hasta dos minutos) que describiera una experiencia de enseñanza en la que se emplearan herramientas digitales, con o sin aplicaciones de inteligencia artificial.

Este segundo simposio habilitó un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva de saberes, que continúa fortaleciendo los procesos de innovación pedagógica en las escuelas cordobesas.

El evento contó con la participación de autoridades ministeriales, el director general de Educación Superior, Ariel Zecchini; la directora del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, Adriana Fontana; la subdirectora de Infraestructura y Conectividad, Marcela Falco; la subdirectora de Formación Permanente, Marcela Rosales; la coordinadora de la Unidad Transversal de Coordinación de Actualización Curricular, Alejandra Couly; y la inspectora de Educación Superior, Mirta Weinzetel.