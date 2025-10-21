Celebraron Día de las Cooperadoras Escolares con más de 300 representantes

Con motivo del Día de las Cooperadoras Escolares, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba realizó un acto institucional en el auditorio del ISEAM “Domingo Zipoli”, que contó con la participación de más de 300 representantes de 74 cooperadoras escolares de toda la provincia.

Durante la jornada, se reconoció a las diez asociaciones cooperadoras con mayor trayectoria, todas registradas en el Registro Provincial de Asociaciones Cooperadoras Escolares (RePACE).

Las instituciones distinguidas fueron: IPEA N° 256 “Libertador José de San Martín” (Leones), Escuela Normal Superior “Maestros Argentinos” (Corral de Bustos), IPETyM N° 286 “Domingo Faustino Sarmiento” (Morteros), IPEA N° 293 “Agrónomo Orestes Chiesa Molinari” (Bell Ville), IPET N° 58 “General Mosconi” (La Puerta), IPEA N° 292 “Agrónoma Lilian Priotto” (Adelia María), IPET N° 49 “Domingo Faustino Sarmiento” (Villa María), Escuela Normal Superior “Dalmacio Vélez Sarsfield” (Las Varillas), IPET N° 263 “Dr. Bernardo Houssay” (Las Varillas) e IPET N° 267 “Antonio Grazziano” (Bell Ville).

Estuvieron presentes el Ministro de Educación, Horacio Ferreyra; la Secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano; y el Subdirector de Cooperadoras Escolares, Norberto Almará.

El acto contó con la participación musical de la Orquesta del IPEM N° 92 “Antonio Berni”, dirigida por Guillermo Arce, y del Coro Infantil de Niños Cantores del ISEAM Domingo Zipoli, bajo la dirección de Patricio Sansalone. El director del instituto anfitrión, Daniel Collino, dio la bienvenida.

Silvia Luchesi, de la Escuela Normal “Maestros Argentinos” de Corral de Bustos, brindó un emotivo testimonio sobre el compromiso y legado de las cooperadoras. En esa línea, Norberto Almará destacó su valor como espacios de solidaridad y corresponsabilidad comunitaria.

El ministro Horacio Ferreyra agradeció el trabajo cotidiano de las cooperadoras, destacando su rol complementario al esfuerzo estatal. Además, anunció la próxima creación del Consejo Provincial de Cooperadoras Escolares, que garantizará su participación en la toma de decisiones educativas.

El cierre musical estuvo a cargo del artista Gonzalo Sarfatti, quien deleitó al público con su repertorio.

Finalmente, se realizó un sorteo de notebooks y kits de literatura infantil.

Escuelas secundarias ganadoras de notebooks:

Escuela Experimental PROA (La Falda)

IPET N° 70 “Prof. Dr. Humberto Dionisi” (Córdoba Capital)

IPETyM N° 63 “República de Italia” (San Francisco del Chañar)

IPET N° 80 “Luis Federico Leloir” (Berrotarán)

IPEAyT N° 189 “Dr. Juan M. Garro” (Córdoba Capital)

Escuelas primarias y CENI ganadoras de kits de literatura infantil:

CE República Argentina (Córdoba Capital)

CENI Gral. Manuel N. Savio (Río Tercero)

CENI J. B. Alberdi (Santa María de Punilla)

CENI Bartolomé Hidalgo (Córdoba Capital)

CENI Williams Henry Partridge (Leones)

CENI Roma (Córdoba Capital)

CENI Domingo F. Sarmiento (Nono)

CENI Gob. Amadeo Sabattini (Córdoba Capital)

CE Bernardino Rivadavia (Morteros)

CE Manuel Alberti (Salto – San Javier)

CE 25 de Mayo (Cañada Ancha – Río Primero)

CE Fray Luis Beltrán (Los Chañares – Totoral)

CE Ing. Federico Neher (Santa Elena – Río Seco)

CE Sargento Cabral (Ojo de Agua)

CE Provincia de La Rioja (Córdoba Capital)