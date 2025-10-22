Programa de Formación Docente en Alfabetización: Compartieron experiencias

El Programa Formación Docente en Alfabetización 2025 es un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) y la Unidad de Alfabetización. El mismo está destinado a docentes de Educación Inicial y primer ciclo de Educación Primaria.

En esta oportunidad, ateneístas de todas las sedes del Programa se reunieron en las instalaciones del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP) a partir de las 9.00 hs. para intercambiar y compartir dichas experiencias. Así mismo, contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, de la Secretaría de Educación, Direcciones Generales y supervisores generales de Educación Primaria, Educación Inicial y Educación Superior, tanto de gestión estatal como privada.

“La alfabetización inicial es la base sobre la cual se construyen todos los aprendizajes. Por eso, este programa nos permite acompañar a nuestras y nuestros docentes con instancias de formación y reflexión colectiva, que fortalecen las prácticas en las aulas y garantizan mayores oportunidades para que cada estudiante de Córdoba pueda aprender a leer y escribir en tiempo y forma” expresó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, en relación a la importancia de la alfabetización inicial en las escuelas de la Provincia.

Durante la jornada, cada ateneísta presentó un video que resume el programa de Formación Docente en Alfabetización en territorio, con el objetivo de analizar su impacto, los logros y las dificultades de su implementación en cada contexto.

Durante el 2025, a partir de abril, se llevan adelante estos encuentros en 41 sedes, 26 de Educación Primaria y 15 de Educación Inicial, distribuidas en toda la provincia. Desde su implementación, más de 2.000 docentes se han reunido para promover el desarrollo profesional de los equipos, con una formación específica en alfabetización inicial.

“El encuentro con los ateneístas de Educación Primaria y de Educación Inicial nos permitió poner en común las reflexiones en torno a los ateneos, que se llevan a cabo en 41 sedes de la Provincia, como así también compartir en un encuentro de trabajo no sólo las experiencias sino también aquellas cuestiones que destaca cada ateneísta del contexto, las escuelas y el trabajo colectivo con las y los docentes para el logro de las mejoras en el aprendizaje de los estudiantes en alfabetización inicial”, resaltó la subdirectora de Formación Docente, Marcela Rosales, sobre el encuentro.

Las sedes de los ateneos se ubican en Alta Gracia, Bell Ville, Capilla del Monte, Córdoba, Corral de Bustos-Ifflinger, Cruz del Eje, Dean Funes, Laboulaye, Las Rabonas, Las Varillas, Marcos Juárez, Mina Clavero, Santa Rosa de Calamuchita, Río Primero, Río Segundo, Río Tercero, Río Cuarto, San Francisco, San Pedro, Serrezuela, Tulumba, , Villa Carlos Paz, Villa María, Villa del Totoral y Unquillo.

“El dispositivo pedagógico de este Programa nos ha llevado a potenciar las prácticas de la enseñanza de oralidad, lectura y escritura en Educación Inicial y en los primeros años de la Educación Primaria, donde se han fortalecido la reflexión y el pensamiento crítico en cada uno de los encuentros, aportando diferentes estrategias docentes e intervenciones en las planificaciones llevadas adelante.

Es importante resaltar que, en estos encuentros, la ida y vuelta entre la teoría y la práctica ha favorecido las prácticas en contexto, con situaciones y escenas de enseñanza genuinas, seleccionando textos auténticos para enseñar a leer y escribir” destacó, con respecto al impacto del programa, Soledad Miranda, ateneísta de Educación Primaria de la sede Deán Funes, que realiza los ateneos en el colegio Pedro N. Arias.