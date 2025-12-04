Educación: Elaboran aportes para Guía Provincial para el abordaje de Situaciones Complejas

El Ministerio de Educación llevó a cabo la instancia presencial de la consulta y elaboración de aportes para la “Guía Provincial para la Intervención en Protección ante Situaciones Complejas, Trayectorias Cuidadas y Vulneración de Derechos en el ámbito escolar”.

La jornada, que se desarrolló en el Instituto de Enseñanza Superior Simón Bolívar de Córdoba capital, reunió a más de 120 especialistas y referentes de diversos organismos, consolidando un enfoque intersectorial e interministerial para el desarrollo de esta herramienta fundamental para el sistema educativo.

La iniciativa, que se suma a la consulta virtual realizada a los diferentes actores del sistema educativo provincial, reafirma el compromiso de la provincia con la protección integral de los derechos de los estudiantes y el acompañamiento de docentes, familia y comunidad para la construcción de entornos educativos más seguros, inclusivos y cuidados en pos del desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes.

Durante la jornada, los participantes se distribuyeron en siete grupos temáticos para analizar y enriquecer los protocolos específicos de la guía preliminar. Entre las temáticas abordadas se encontraron situaciones de acoso entre pares (bullying), posible vulneración a la integridad física y/o sexual, violencia digital, afecciones subjetivas como autolesiones e intento de suicidio, consumo y/o presencia de drogas, y la situación de presencia de armas en el ámbito escolar, entre otras.

Las autoridades ministeriales destacaron la importancia del trabajo conjunto con actores fuera del ámbito educativo, para garantizar la validez y la solidez del instrumento.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Es un paso fundamental que ratifica el compromiso del Gobierno provincial con la protección integral de nuestros estudiantes. Al convocar a más de cien referentes de sectores clave —desde la Justicia hasta la salud mental y los municipios— garantizamos que el instrumento que resulte sea concertado y aplicable a la complejidad de la realidad escolar y comunitaria.”

La amplia convocatoria y el carácter consultivo de la jornada aseguran que la Guía Provincial sea un documento legitimado y operativo. Entre los más de 120 colaboradores se encontraban miembros del Consejo Provincial de Políticas Educativas, el Consejo de Educación Técnica y Trabajo, referentes de las Secretarías de Derechos Humanos, Salud Mental y de la Mujer, integrantes del Ministerio Público Fiscal y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, sumaron sus aportes representantes de más de 25 municipios, diversos Colegios profesionales (psicólogas/os, abogadas/os, trabajadoras/es sociales y psicopedagogas/os), la Casa del Joven, el Centro de Asistencia a la Víctima, miembros de la Dirección de Seguridad de Escuelas, docentes y directivos de escuelas provinciales y los equipos profesionales de la Dirección General de Bienestar Educativo de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, quienes tuvieron la responsabilidad de organizar dicho encuentro.