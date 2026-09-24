Educación: Instancia excepcional para incorporar títulos docentes en niveles Inicial y Primario

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección General de Carrera Docente, Titulación y Certificaciones, informa que se encuentra habilitada una instancia excepcional para incorporar títulos docentes definitivos ante la Junta de Calificación y Clasificación de los Niveles Inicial y Primario, en el marco de la convocatoria para los Listados de Orden de Mérito (LOM) 2027.

La medida está destinada a las y los aspirantes que realizaron su inscripción durante la Convocatoria Anual mediante la presentación de un certificado de Título en Trámite o provisorio y que actualmente cuentan con el título definitivo.

Para acceder a esta instancia, deberán haber completado la inscripción en la Convocatoria Anual, presentado oportunamente el certificado de Título en Trámite, contar con fecha de egreso anterior al 22 de junio de 2026 y disponer del título definitivo emitido con posterioridad a esa fecha.

Al respecto, la directora general de Carrera Docente, Titulación y Certificaciones, Cecilia Soisa, expresó: “Queremos recordarles a quienes se inscribieron con Título en Trámite la importancia de completar este paso y no dejar pasar la fecha. Presentar el título definitivo antes del 30 de septiembre permite completar la documentación y cumplir con uno de los requisitos necesarios para permanecer en los Listados de Orden de Mérito”.

¿Cómo presentar la documentación?

Las y los aspirantes alcanzados por esta instancia deberán enviar su analítico definitivo, o analítico y diploma según corresponda, en un único archivo PDF, completo y legible, al correo electrónico consulta.JuntaIP@cba.gov.ar.

En el asunto del correo deberán consignar los siguientes datos: región, DNI, apellido y nombre.

El Ministerio de Educación recuerda que el plazo de presentación vence el 30 de septiembre de 2026 y que la incorporación del título definitivo dentro del período establecido constituye uno de los requisitos para la permanencia en los Listados de Orden de Mérito 2027 de quienes se inscribieron con Título en Trámite.