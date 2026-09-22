Educación: Presentaron operativos de evaluación provinciales, nacionales e internacionales

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba presentó el calendario de los operativos de evaluación provinciales, nacionales e internacionales previstos para los próximos meses, en encuentros virtuales realizados los días 17 y 18 de septiembre junto a supervisores de Educación Primaria y Secundaria de toda la provincia.

Las jornadas estuvieron a cargo de la Dirección General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior. Durante los encuentros se compartieron las fechas, alcances y características de cada operativo que se desarrollará entre septiembre y noviembre.

La propuesta puso el foco en el valor pedagógico de las evaluaciones como herramienta para analizar los aprendizajes, orientar decisiones institucionales y fortalecer las estrategias de enseñanza. En este sentido, se remarcó la importancia de que la información producida regrese a las aulas y contribuya al acompañamiento de docentes, estudiantes y comunidades educativas.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, sostuvo: “Por decisión del gobernador Martín Llaryora, Córdoba avanza en una educación que se apoya en evidencia para mejorar. Cada evaluación nos permite reconocer avances, identificar desafíos y acompañar a las escuelas con herramientas concretas para que las y los estudiantes aprendan más y mejor”.

Por su parte, la directora general de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, Gabriela Brandán Zehnder, expresó: “La evaluación no es un fin en sí mismo, sino un punto de partida para la mejora. Buscamos que esta información regrese a las aulas transformada en estrategias concretas que fortalezcan el acompañamiento de nuestros estudiantes”.

En tanto, el referente del área de Evaluación, Pablo Dellarossa, anticipó que las instituciones recibirán, a través de sus supervisores, información específica sobre los distintos operativos en los que participarán. También se pondrán a disposición Cajas de Herramientas con materiales destinados a acompañar la sensibilización de docentes, estudiantes y familias.

Asimismo, se informó que, en el marco del operativo nacional Aprender 3.º grado, se realizarán encuentros territoriales en toda la provincia dirigidos a equipos directivos. Las comunidades educativas ya pueden acceder a materiales para el trabajo en el aula y la familiarización con los instrumentos en este enlace.

Cronograma de evaluaciones

PRISMA Lengua Extranjera Inglés – piloto

Se realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre en 20 escuelas primarias de la provincia, con estudiantes de 6.º grado. Será una prueba piloto para validar el instrumento que se aplicará en una muestra de instituciones en 2027 y construir una línea de base sobre los aprendizajes de Inglés en Córdoba.

PRISMA Fluidez y Comprensión Lectora

La segunda toma se aplicará del 13 al 19 de octubre. Alcanzará de manera censal a estudiantes de 3.º grado de Primaria y 1.º año de Secundaria; además, incluirá una muestra de 2.º grado, 1.º año del Nivel Superior, Primer Ciclo de Primaria y 1.º año de la modalidad Jóvenes y Adultos. El operativo evalúa fluidez y comprensión lectora, capacidades centrales para sostener las trayectorias de alfabetización.

Piloto Aprender Secundaria

Tendrá lugar del 19 al 23 de octubre en 44 escuelas, con estudiantes de 6.º año del nivel secundario. La instancia permitirá validar y ajustar el instrumento de cara a la edición definitiva del operativo nacional prevista para 2027.

Programa de Evaluación de los Niveles Mínimos de Competencia – AMPL 2026

Se aplicará del 19 al 23 de octubre en cinco escuelas primarias, con estudiantes de 3.º y 6.º grado. La evaluación internacional, diseñada por el Instituto de Estadística de la UNESCO, mide los niveles mínimos de competencia lectora y matemática. Tiene como finalidad producir datos comparables a nivel internacional para monitorear el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se aplica este año por primera vez como piloto en Argentina.

Aprender 3.º grado

La evaluación nacional será de carácter censal y se aplicará los días 17 y 18 de noviembre en todas las escuelas primarias de la provincia. Medirá los aprendizajes de las y los estudiantes en Lengua y Matemática y permitirá obtener un diagnóstico temprano que oriente las intervenciones pedagógicas antes de la finalización del nivel.